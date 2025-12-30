時刻表が２次元コード（右下）だけになった横浜市営地下鉄。電光掲示板には発車時刻が表示される＝センター北駅

横浜市営地下鉄のホーム上から、一覧式の時刻表が消えた。市交通局の業務省力化やコスト削減が目的で、代わりにスマートフォンで時刻を見られる２次元コード（ＱＲコード）を掲出。ただ「高齢者など不慣れな客への配慮が足りない」と交流サイト（ＳＮＳ）で議論を呼び、専門家もサービス低下を懸念している。

撤去されたのは、全ての列車が一覧になった発車時刻表。従来は各ホームに１〜２カ所あったが、同局は１１月１日のダイヤ改正を機にブルーライン、グリーンラインの全駅で廃止した。

通院で利用する市内の主婦（７５）は「次の電車がすぐ来るので、もともと時刻表は見なかった」と冷静に受け止める。だが、仕事でたまに乗るという沿線の男性会社員（４５）は「帰りの時刻を確認するのに便利だったのに…」と不満げだ。

■主な理由は省力化、電光式で代替

同局によると、撤去の主な理由は省力化だ。一覧式の時刻表は、（１）日焼けを防ぐ特殊な紙を使う（２）ダイヤ改正のたびに記述の校正が必要（３）各駅への運搬や張り替えの手間がかかる─とし、撤去により印刷費だけで約７０万円のコスト削減効果があるという。

次の発車を示す電光掲示板は全駅のホームにあり、「多くの人が利用している」と同局。２次元コードを通じてサイトを見れば「運行情報や列車走行位置、到着予定時刻も確認できる」と利点を強調する。

利用者からの反応は、１２月１６日時点で▽反対３１件▽賛成１件▽その他２件。スマホを持たない人や操作に慣れない人に対しては「電光掲示板か、駅窓口で配布しているポケット時刻表を見てほしい」と理解を求める。

■私鉄は対応分かれる

コスト削減を目的とした時刻表の撤去は全国的な傾向で、ＪＲ西日本が２０１７年、ＪＲ東日本も１９年以降に着手。ＪＲ東は「（ネットの路線検索サービスなど）発車時刻を知る手段が増えた」と説明する。

私鉄は対応が分かれる。県内では相模鉄道、東急電鉄、京浜急行電鉄、京王電鉄などが全駅で掲出を継続。「安心して利用できるようサービス水準を維持する」（東急）、「快特や特急など列車種別や行き先が多く、電光掲示板がない駅もある」（京急）としている。

一方で、横浜高速鉄道は２４年までに、横浜を除くみなとみらい線全駅で撤去。小田急電鉄は「駅ごとに判断し（掲出箇所を）減らした駅もある」とする。

■専門家「時刻表は必要」

ホームから時刻表を撤去した事業者も、改札口付近にだけは残している。国土交通省令の鉄道運輸規程で、発車時刻の掲出が義務付けられているためだ。

同省鉄道サービス政策室は「掲出場所は定めていない」と、改札に限った掲出方法を容認。「利用者の声に応じて判断してほしい」と事業者に任せている。

一方で、鉄道サービスに詳しい上岡直見・環境経済研究所（東京都）代表は「電光掲示板は一見親切だが、必要な情報がいつ出るか分からないことも多い」とデジタルの不完全な面を指摘。特に、直通運転を行う路線は「行き先が多様化しており（一覧の）時刻表は必要だ」と話している。