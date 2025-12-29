【ポケットモンスター】年末年始はポケモン三昧！ ABEMAで映画全24作品の無料放送決定
ABEMAより、2025年12月29日（月）からアニメ『ポケットモンスター』チャンネルにて、劇場版『ポケットモンスター』全24作が、7日間連続で無料放送される。
＞＞＞『ポケットモンスター』場面カットをチェック！（写真16点）
アニメ『ポケットモンスター』は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年4月に放送を開始し、 ”ポケモンマスター” を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が、2023年3月までの約26年間にわたり描かれた。2023年4月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中だ。また劇場版シリーズも、1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
このたび、年末年始の特別企画として決定した「年末年始はポケモン映画！全24作品を一気に無料で見よう！」では、2025年12月29日（月）夜7時から、『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』（1998）など4作品の無料放送を皮切りに、2026年1月4日（日）までの7日間にわたり毎日、劇場版『ポケットモンスター』を ”劇場公開順に” 順次無料放送。7日間で劇場版全24作品が無料でお楽しみいただける。さらに、放送後1週間の無料配信も実施される。
なお、アニメ『ポケットモンスター』チャンネルでは、地上波放送中の最新作を含む歴代TVアニメ全8シリーズと、劇場版24作品を毎日無料放送中。
ぜひ年末年始は、多くの感動を呼んだ劇場版『ポケットモンスター』全作を無料で楽しもう。
（C） Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku （C） Pokemon
（C） 1998-2020 ピカチュウプロジェクト
