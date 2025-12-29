

ILLIT

＜第76回NHK紅白歌合戦◇リハーサル（音合わせ）◇29日◇NHK放送センター＞２回目の出場となるILLITは「Almond Chocolate」を歌う。リハーサル終了後、取材会に登壇し、今の心境を語った。

【写真】ILLIT「NHK紅白歌合戦」リハの模様――意気込みを教えてください。MOKA

2回目の出場ということで、本当に光栄です。一生懸命練習を頑張るので応援よろしくお願いします。――去年に比べて紅白の雰囲気というのは慣れましたか。MOKA

さっきも私たちがここの会場に来た時に、ちょっと懐かしい感じがするってちょっと思ったりすごく嬉しかったです。――去年と比べて、今回のステージはどのようなステージにしたいのか教えてください。MOKA

去年のステージよりももっと魅力をアピールできる、もっと成長した姿をお見せしたいなと思っています。頑張ります。――三山ひろしさんのパートで、けん玉チャレンジにも挑戦されます。自信のほどはどれくらいありますか。IROHA

かなり緊張はしているんですけど、時間がある時にずっと練習していたので頑張りたいと思います。――けん玉は経験したことはあるんですか？IROHA

はい、私が小学生の時にすごく流行っていたので、ちょっと自信はあります。――一発で乗せられるぐらい？IROHA

自信持って頑張りたいと思っています。――ILLITの皆さんにとって、どんな 1年経ったかっていうのを教えていただいていいですか。MOKA

「Almond Chocolate」ももちろんなんですけど、日本での活動をたくさんさせてもらえて、今年初めて私たちが単独公演を日本でもすることができて、本当に私たちの夢が叶ったそんな 1年になったなと思います。――紅白、初めてのステージと2回目のステージでもちょっと慣れましたか。MOKA

正直まだ慣れてもない部分もあるんですけど、出場2回目ということで、去年よりも自信を持ってもっと素敵なステージを見せできるように頑張ろうと思います。――今回はオープニングで「パプリカ」を披露されると思いますけど、どんなことを考えていますか？IROHA

昨年もみんなでダンスを練習したり、歌を練習しながら楽しんで練習したものなので、今回もオープニングでみんなで楽しみながらパフォーマンスを披露したいなと思います。――振り付けとか練習はされていますか。MOKA

去年もやったので、思い出す感じではあったんですけど、ちょっと練習をしています。――今年1年を振り返って漢字一文字で表すとどんな漢字になりますか？

MOKA

漢字で考えたことはなかったんですけど、しいて言うと今年ですよね？

今年の漢字そうですね「夢」という漢字が似合うかなって思います。さっき私が言ったんですけど、夢が叶ったそんな１年だったのでなったのもあるし、夢のようなすごく幸せな１年をくれたという意味でも「夢」という漢字になるんじゃないかなと思います。――夢が実現しましたが、来年はどんな年にしたいですか。IROHA

今回単独公演を行ったんですけど、もっといろんな世界に行ったり、もっと大きな場所で公演をしたり、もっとたくさんのファンの方々にもお会いしたいなと思っています。