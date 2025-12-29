【ブルーロック】ABEMAにて全38話を1月1日（木）より無料一挙放送！
「ABEMA」にて、大人気サッカーアニメ『ブルーロック』シリーズのTVアニメ全話を、2026年1月1日（木）に無料一挙放送することが決定した。
『ブルーロック』は、原作コミックス全世界累計発行部数5000万部を突破、第45回講談社漫画賞少年部門を受賞した、原作・金城宗幸、漫画・ノ村優介による大人気漫画。
本作では、日本をW杯優勝に導くエゴイストストライカーを育てるために始動した ”ブルーロック（青い監獄）” プロジェクトを舞台に、全国から集められたFW（フォワード）の高校生300人が、生き残りを懸けてしのぎを削る物語が描かれる。TVアニメは、2022年10月より第1期、2024年10月より第2期を放送。斬新な世界観や、個性的なキャラクター、熱いストーリーが人気を博しており、2024年4月に公開された初の劇場版『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』では、興行収入18億を突破する大ヒットを記録した。
このたび「ABEMA」にて決定した、『ブルーロック』シリーズのTVアニメ全話無料一挙放送では、TVアニメ第1期、第2期の全38話を、2026年1月1日（木）より無料一挙放送。なお放送後3日間は無料でお楽しみいただける。
ぜひこの機会に「ABEMA」で、エゴイストたちの熱い戦いの数々を振り返ろう。
＞＞＞『ブルーロック』場面カットをチェック！（写真5点）
（C）金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
