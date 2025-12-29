株価史上最高値更新という激動の一年が終わり、丙午の2026年がやってくる。

どうすれば、投資で成功できるのか？ そこで今回は、『お金の大学』の両学長が推薦するベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』と、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書！」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』の著者ニック・マジューリ氏に緊急インタビューを敢行した。（取材／国際ジャーナリスト 大野和基、構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

著者にとって「最も重要な図表」とは？

――『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』には33の図表データがあります。ニックさんにとって最も重要な図表はどれですか？

ニック・マジューリ（以下、ニック） 本書の第1部・第1章にある図表4「富の階段で支出が変わる」です。

この“階段”のように見える図は、富が増えるにつれ、特定の支出項目の重要度が下がっていくことを示したものです。

とてもシンプルなのですが、本書の核となる原理をわかりやすく示していると思います。

「富が増えると、こういう支出はあまり気にしなくてよくなるのだ」と、多くの人が一目で理解することができるからです。

実際、アメリカの読者からも「あの図はとてもわかりやすい」という感想がよく届きます。

『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』を執筆中だったときも、知人から「あの図はすごくいいね」と言われ、「じゃあ、本にも必ず入れるよ」と伝えたほどです。

それくらい人気のある図で、最初につくった図でもあったので、私自身、特別な思い入れがあります。

日本人にとって「最も重要な図表」とは？

――日本人とアメリカ人では考え方が違う部分もあります。今後資産を増やしたい日本人読者にとって最も重要な図表データはどれですか？

ニック 第1部・第3章に、「各資産レベルの人々がどのような資産を持っているか」を示した図表8〜14があります。

これは横軸がレベル1（資産1万ドル未満）からレベル6（資産1億ドル以上）、縦軸が資産割合（資産の内訳：現金、車両、居住用住宅、年金口座、投資用不動産、株式と投資信託、事業利益等）を示しています。

そしてこの章の最後には、図表14「資産全体に『事業利益』が占める割合」があります。日本人へ向けて1つだけ選ぶとしたら、私はこの図を挙げます。

なぜなら「富を築く人たちは収益資産を多く持っている」という事実が示されているからです。

富裕層ほど収益資産（株式と投資信託、債券、事業利益等）の割合が高く、逆に資産の少ない層はほとんど保有していないことが、一目でわかります。

信頼性の高いデータに裏打ちされた本

もちろん、「どちらが先か」という議論（ニワトリが先か、卵が先か）はあります。

ただ、収入があり貯蓄できるようになったら、収益資産を持ち始めるべきで、それがさらに収入を増やし、資産を増やす好循環を生みます。

資産が収入を生み、その収入がさらに資産を増やす――その繰り返しです。

前著『JUST KEEP BUYING』では100年以上に及ぶ信頼性の高いデータに裏打ちされた60の図表を、本書『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』では50年以上数万世帯にわたる金融データから導き出された33の図表を掲載しています。今回は50年分ですが、その分、濃密です。

データサイエンティストとしての私のバックグラウンドがこの2冊の本の強みでもあります。

（本稿は『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』の著者ニック・マジューリ氏へのインタビューをもとに構成しました）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）