【2025年回顧】イチロー氏殿堂入りからレジェンドとの別れまで…　心を揺さぶったスポーツ10大ニュース

2025年は、日本のスポーツ界の栄光と惜別が深く交錯する1年でした。世界的な快挙に日本中が沸き立つ一方で、昭和・平成を彩った巨星との悲しい別れもありました。新時代の幕開けと一つの時代の終わりを感じさせた2025年。歓喜と涙に包まれたスポーツシーンを、10大ニュースで振り返ります。

SDAA編集部選・2025年スポーツ10大ニュース

1. イチロー氏、アジア人史上初の米野球殿堂入り（1月21日）

日本が誇る安打製造機が、ついに野球界最高の栄誉に到達。日本人初の殿堂入りという歴史的快挙は、日米のファンに改めて「ICHIRO」の偉大さを知らしめるニュースとなりました。

2. ミスタープロ野球・長嶋茂雄氏、逝去（6月3日）

戦後の日本に希望を与え続けた国民的スーパースターの訃報に、列島が深い悲しみに包まれました。テレビでは、その輝かしい功績と太陽のようなキャラクターを振り返る追悼番組も数多く放送されました。

3. 山下美夢有、全英女子オープン優勝（8月3日）

ロイヤル・ポースコールGCの強風を攻略し、悲願のメジャータイトルを獲得。正確無比なショットを武器に世界の頂点へ立ち、日本女子ゴルフの黄金世代の実力を改めて証明しました。

4. 小田凱人、史上最年少で生涯ゴールデンスラム達成（9月6日）

車いすテニス界の若き天才が、パラリンピック金メダルに続き4大大会も制覇。史上最年少での「生涯ゴールデンスラム」という偉業を成し遂げ、パラスポーツの歴史を塗り替えました。

5. 世界陸上2025東京、国立競技場が熱狂（9月13～21日）

1991年以来、34年ぶりに東京で開催された陸上の祭典に、連日国立競技場が揺れました。世界記録の誕生や、勝木隼人、藤井菜々子らのメダル獲得による熱狂は、連日メディアでも大きく取り上げられました。

6. サッカー日本代表、ブラジルを歴史的撃破（10月14日）

長年「高い壁」として立ちはだかってきたサッカー王国・ブラジルに対し、日本代表が悲願の勝利。W杯優勝という夢が現実的な目標であることを世界に示した、衝撃の一戦でした。

7. 山本由伸、ワールドシリーズで歓喜の「胴上げ投手」に（11月1日）

2025年、圧倒的な投球を見せつけた右腕が世界最高峰の舞台・ワールドシリーズ最終戦を締めくくりました。チームを世界一に導く快投で、名実ともに世界の頂点に立ちました。

8. 大谷翔平、3年連続MVP受賞（11月13日）

投手として復活を果たした2025年、満票で3年連続となるMVPを獲得した大谷翔平。3年連続の受賞は、2001年から2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、進化を止めない「ユニコーン」がMLBの歴史に新たな伝説を刻みました。

9. 村上宗隆、ホワイトソックスと契約合意（12月22日）

日本球界を代表するホームランバッター「村神様」がついにメジャー挑戦。ポスティングシステムを利用してホワイトソックスとの契約に合意し、アメリカで大打者への道を歩み始めます。

10. ゴルフ界の巨星・ジャンボ尾崎氏、逝去（12月23日）

通算113勝、日本ゴルフ界の隆盛を築き上げたレジェンドがこの世を去りました。豪快なプレーとカリスマ性で多くのプロに影響を与えた「ジャンボ」の旅立ちに、追悼の声が相次ぎました。

スポーツの物語は新たな年へ

偉大な先人たちを見送り、次世代のスターたちが新たな歴史を切り拓いた2025年。喜びも悲しみも、そのすべてがスポーツの持つ「心を動かす力」を再確認させてくれました。 そして、2026年は冬季五輪やサッカーW杯など、ビッグイベントが目白押しの年となります。今年の熱狂を胸に、来る年も日本人アスリートのさらなる躍進を見届けましょう。