中性脂肪を減らす「オメガ３系」がおすすめ！ ”油をかえるとやせる”メカニズムとは!?【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

油をかえるとやせる

中性脂肪を減らす「オメガ3系」がおすすめ

中性脂肪は脂質よりも、主に糖質からつくられます。脂質は重要なエネルギー源でもあり、細胞膜やホルモンの材料にもなる必要な栄養素。決しておろそかにしてはいけません。しかし、意識してとりたい脂質と避けたい脂質があるので知っておきましょう。

脂質の主成分である脂肪酸は、大きく2つに分けられます。１つは「飽和脂肪酸」といって肉の脂身やバターなど。エネルギー効率はいいけれども、とりすぎはコレステロール値を上げ、肥満につながります。

もう１つは「不飽和脂肪酸」。こちらが意識してとりたい脂です。不飽和脂肪酸は、体内で合成できる「一価不飽和脂肪酸（オメガ9系）」と体内で合成できない「多価不飽和脂肪酸（オメガ6系・オメガ3系）」に分かれます。中性脂肪を下げるのは、多価不飽和脂肪酸のオメガ3系。青魚の油であるDHAやEPAなどで、悪玉（LDL）コレステロールを減らし、善玉（HDL）コレステロールを増やすなどの効果があります。オメガ6系のオリーブオイルも糖の吸収をゆるやかにする効果があるのでおすすめです。

積極的にとりたい「いい油」もある

アマニ油・えごま油

血管・血液の健康維持に効果を発揮し、中性脂肪を減らしてくれる働きも。熱に弱いので火を通さずに使うこと。意識してとらないとなかなか摂取できない油。

オリーブオイル

主成分のオレイン酸が、血糖値スパイクを抑制するといわれている。悪玉コレステロール値を減らし、善玉コレステロール値を維持する。

中性脂肪を減らし、血糖値の急上昇を抑える油とは

