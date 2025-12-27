BOTANIST春限定♡サクラ＆バニラ香るヘア＆ボディケア登場

BOTANISTから、春限定「フレグランスコレクション サクラ＆バニラの香り」が登場♡シャンプー・トリートメント・ヘアオイル・ボディーソープなど全10アイテムで、髪も肌も奥行きのある甘い香りに包まれます。大島桜やミュゲ、バニラをブレンドしたグルマン系の香りは、冬から春への移ろいを指先やバスルームまで華やかに彩り、季節を先取りできるアイテムです。

春限定の香りは、アイスクリームをイメージした可憐なサクラと奥行きのあるバニラの組み合わせ。

ミュゲの透明感が加わることで、甘さの中にもエレガントさを演出します。

シャンプー・トリートメント・ヘアオイル・ヘアミルクを重ねることで、香りのグラデーションを楽しめ、毎日のバスタイムが特別なひとときに変わります。

潤いとツヤを叶えるボタニカル成分

髪と肌には、国産ソメイヨシノ発酵エキス1やスプリングバリアコンプレックス2を配合。乾燥や花粉などのダメージから守り、しっとりとした潤いとツヤを与えます。

ヘアケアは指通りのよい柔らかな髪に、ボディーケアは濃密な泡で肌に潤いを閉じ込め、健やかでしなやかな手触りを実現します。

*1 アスペルギルス／ソメイヨシノ葉発酵エキス（保湿成分）

*2 ヘアケア：オウゴン根エキス、マグワ根皮エキス、ボタンエキス（保湿成分）

ボディー：カミツレ花エキス、ドクダミエキス、ボタンエキス（保湿成分）

INNISFREE、福袋で年末年始♡最大50%OFF＆限定セット登場

華やかなグラデーションデザイン

淡いピンクを基調にブルーをアクセントにしたパッケージは、バスルームに春の華やぎをプラス。

ボタニカルシャンプー・トリートメント460mL各1,540円（税込）、ヘアオイル・ヘアミルク80mL各1,870円（税込）、ボディーソープ490～500mL各1,100円（税込）、ヘアケアセット3,080円（税込）など、日常使いしやすいサイズで揃います。

サステナブル素材のボトルで環境にも配慮。

春限定の香りで特別なバスタイムを♡

BOTANISTの春限定「サクラ＆バニラの香り」で、髪も肌も季節感たっぷりに♡

潤い成分やスプリングバリアコンプレックスで乾燥ダメージをケアしつつ、甘く華やぐ香りがバスタイムを特別なひとときに変えてくれます。

ギフトや自分へのご褒美にもぴったりな全10アイテムで、冬から春への移ろいを楽しみましょう♪