【名探偵コナン】バーローSPにて30周年を彩るスペシャル企画ラインナップを一挙公開！
TVアニメ『名探偵コナン』は1996年1月8日の放送開始から1100 話を超え、ついに2026年より30周年YEARへ突入。スペシャルな年の到来を目前に控えた12月27日（土）、公式YouTubeにて「アニメ名探偵コナン 30 周年の情報解禁（ヘッドライン）〜2026 年が楽しみすぎてバーローSP〜」を生配信。片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅといったコナン好きメンバーが集結し、アニメ30周年を彩るスペシャル企画のラインナップを一挙に公開した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
今回公開されたスペシャル企画は、「工藤新一水族館事件」PVを解禁！！、「名探偵コナン スペシャル・コンサート2026」横浜と神戸で開催決定！！、「2026年春頃より、各有料配信プラットフォームで最新話順次配信決定！」、3年ぶり！ ”Ｊリーグ” とのコラボエピソード制作決定、新エンディングアーティストは ”倉木麻衣” ！！、「鳥人間コンテスト」とのコラボエピソード制作決定！！、10年ぶりに ”2時間スペシャル” 制作決定！！の７つ。
「Jリーグとのコラボ」が解禁された際には、生配信中に影山優佳へ出演オファーが直接伝えられる一幕も。
盛りだくさんの情報が解禁されたが、まだ水面下ではその他の企画も進行中。節目の年を迎えるアニメ『名探偵コナン』の30周年から、今後も目が離せない！
「アニメ名探偵コナン 30 周年の情報解禁(ヘッドライン) 〜2026 年が楽しみすぎてバーローSP〜」はYouTube・TVerにて順次アーカイブ予定、ぜひ実際にご確認を。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
今回公開されたスペシャル企画は、「工藤新一水族館事件」PVを解禁！！、「名探偵コナン スペシャル・コンサート2026」横浜と神戸で開催決定！！、「2026年春頃より、各有料配信プラットフォームで最新話順次配信決定！」、3年ぶり！ ”Ｊリーグ” とのコラボエピソード制作決定、新エンディングアーティストは ”倉木麻衣” ！！、「鳥人間コンテスト」とのコラボエピソード制作決定！！、10年ぶりに ”2時間スペシャル” 制作決定！！の７つ。
「Jリーグとのコラボ」が解禁された際には、生配信中に影山優佳へ出演オファーが直接伝えられる一幕も。
盛りだくさんの情報が解禁されたが、まだ水面下ではその他の企画も進行中。節目の年を迎えるアニメ『名探偵コナン』の30周年から、今後も目が離せない！
「アニメ名探偵コナン 30 周年の情報解禁(ヘッドライン) 〜2026 年が楽しみすぎてバーローSP〜」はYouTube・TVerにて順次アーカイブ予定、ぜひ実際にご確認を。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996