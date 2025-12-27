Snow Man目黒蓮、ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2参加に意気込みを明かす「進化した自分で帰って来れるように」

12月25日放送の文化放送『不二家 presents Snow Manの素のまんま』に、Snow Manの目黒蓮と渡辺翔太が出演。目黒が、ディズニープラスで独占配信されるドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2出演への意気込みを明かした。

放送中、渡辺は、目黒が『SHOGUN 将軍』シーズン2に参加することについて触れ、「まずおめでとうですよ！これとんでもないものを掴み取りましたよ」とコメント。

そして、ドラマへの意気込みを聞かれた目黒は、「僕の中でやっぱり挑戦したいなっていう思いは結構ね。長くあったので」「去年とかからもうずっと思ってましたし、そういったものがひとつ形となって、『SHOGUN 将軍』に参加させていただける、そのチームに加わらせていただけるっていうことで」「もう僕は全力で挑んで、また進化した自分で帰って来れるように頑張って来たいなと思います」と語った。

それを受けて、渡辺は、「海外だから、なんかご飯とか体調とかね(困ったこと)あったら、もし連絡してもらえれば僕、海外行くんで」とサポートの姿勢を見せ、「居場所は変わっても、こういった関係性は多分全く変わらないので。安心してね、色々諸々、Snow Man来年もよろしくお願いします」とファンに呼びかけていた。