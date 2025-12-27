青山なぎさコラボ2025♡オーバーエクセレントのジュエリー登場

ジュエリーブランド〈Over Excellent〉より、青山なぎさコラボ2025モデルが登場♡シルバージュエリーのネックレスとイヤーカフは、自然の息づかいを感じる「natura（ナトゥーラ）」と、上品でしなやかな「elegans（エレガンス）」の2ライン。選べる誕生石やO.E.カットダイヤモンドを用いた洗練デザインで、青山なぎささんとお揃いで楽しめる特別なコラボジュエリーです。

自然美を映すnaturaネックレス

「natura（ナトゥーラ）」ネックレスは、風に揺れる葉や水面のゆらぎを思わせるバーモチーフが特徴。

SV925製でロジウムコーティングを施し、O.E.カットダイヤモンド0.01ctをあしらったEP-334Aは38,500円（税込）。

EP-334Bは誕生石を1石セッティングでき、個性や誕生月に合わせてカスタマイズ可能です。チェーンは約50cmでスライドアジャスター付き。胸元で静かにきらめく上品な輝きを楽しめます。

耳元に華やぐelegansイヤーカフ

「elegans（エレガンス）」イヤーカフは、ひねりを加えたラインでしなやかに仕立て、片側にO.E.カットダイヤモンド0.01ctをセット。

EE-198Aは27,500円（税込）、EE-198Bは誕生石を選択可能で27,500円（税込）。2WAY仕様で、ダイヤ側・模様側・誕生石側など付け方で異なる表情を楽しめます。

耳元に寄り添うコンパクトなフォルムながら、上品な煌めきで個性を引き立てます。

購入特典でさらに嬉しい♡

2025コラボジュエリーの購入特典も魅力的。オリジナルガジェットケースはお買い上げ1点につき1個プレゼント。

公式オンラインショップのバレンタインキャンペーン期間中（12/18～1/7）には、抽選で5名様に青山なぎささん直筆メッセージカードや、スペシャルポストカードを贈呈。

店舗・オンライン共に受注販売で、日本橋三越、大丸梅田、近鉄あべのハルカス店などで購入可能です。

青山なぎさコラボ2025で特別な輝きを♡

青山なぎさコラボ2025のジュエリーは、自然の柔らかさや上品さを胸元や耳元で楽しめる特別なアイテム♡

ネックレス38,500円（税込）～、イヤーカフ27,500円（税込）で、選べる誕生石も魅力です。

日常にも特別な日にも寄り添う洗練のデザインで、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったり♪