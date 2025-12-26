Photo: Fitable

2026年こそは運動が続けられる年に。

…えぇ、はい。そうですよね…なんとか頑張ってみます…。

はぁ、健康診断に行ったらまたお医者さんに言われてしまいました。「適度な運動をするように」と。自分でもわかってはいるんですけどね、なかなか難しくて。

僕の周囲ではジムに通ってる人もいるのですが、自分の性格からしてジムは契約が面倒だし行くのが億劫になりそう。ジョギングはたま〜にやるけれど、天気が悪いとサボりがち。そして自宅での筋トレはやる気スイッチがなかなかONにならない…。

あぁ、己のサボり癖がうらめしい！ デスクワークでずっと運動しない生活ですし、なんとかこの運動サボりループから抜け出す必要があります。

Photo: Fitable

そんなことを考えていたときに見つけたのがこちら、自宅で使えるトレーニングマシン「無限階段 PRO」でした。

サボり癖が発動する前に運動が始められる

僕が運動不足に陥っている原因は、ズバリ「面倒だから」。裏を返せばサボり癖が発動する前に運動が始められる環境があれば続けられるのでは？と思うのです。

Photo: Fitable

「無限階段 PRO」はその点、いったん組み立てればいつでも家の中で運動を始められる環境が整います。

GIF: Fitable

その名の通り「階段を上る動きを無限に」できる。

リモートワークの息抜きに、トイレ休憩のついでに、食後に…など、隙間時間に運動を差し込めるワケ。これなら続けられそう！

GIF: Fitable

スマホ／タブレットスタンドが付いているので「動画を見ながら運動」なんてこともできます。これまで漫然と動画を見ていた時間がトレーニング時間に！

ドリンクホルダーも付いていて、水分補給しながら運動できるのもありがたいです。

体調や習熟度に合わせて負荷を変えられる

「無限階段 PRO」はウォーキング的な有酸素運動に加え下半身の筋トレが同時に行なえるのもポイント。下半身の筋肉は全筋肉量の60〜70％を占めていると言われているので、下半身トレーニングを行なうことで効率的に筋肉量を増やすことができます。筋肉量が増えると代謝も良くなるので、高いダイエット効果も期待できるのです。

一方で、「無限階段 PRO」でのトレーニングを続けていたら、いつかそれに慣れて物足りなくなるのでは？と思う方もいるかもしれません。

Photo: Fitable

大丈夫です。「無限階段 PRO」にはダイヤルによる16段階の強度調整と…

GIF: Fitable

3段階（26°、28°、30°）の角度調整機能が備わっています。体調や、トレーニングの習熟度にあわせて負荷が変えられるのです。

また、踏み心地が良く、ユーザーそれぞれの歩幅や体重移動に反応して抵抗感とバランスが自動で最適化される構造のため、いつでも安定してちょうど良い負荷が得られるのも「無限階段 PRO」の特徴。下半身のトレーニング時に懸念される膝へのダメージも抑えられます。

GIF: Fitable

使ってみると意外と音が小さいことにも驚かされます。上の動画の通り、騒音計による計測では40〜50dBくらいの値。これは静かなオフィスや扇風機ほどの音量になります。

本体の耐荷重量は300kg。さらに25万回の耐久テストもクリアしており、安全性・有害物質に関する韓国の国家規格であるKC基準に準拠。また、日本法人による3年間の品質保証も付帯します。

Photo: Fitable

個人的にうれしいのが、折りたためる点。トレーニングマシンって場所を取りがちだから、こうしてコンパクトになるのはすごくありがたい。普段は出しっぱなしにしておいて、掃除をするときや来客があるときだけたたんで片付けられるのは使い勝手がよいです。

「ちょっと運動しようかな」に無理なく応えてくれる

Photo: Fitable

運動しないといけないとわかってるけど、やる気が出ない。でも、徒歩0分で行ける運動場所が用意されているなら話は別です。「無限階段 PRO」なら続けられそうと思った方、多いのでは。

カラバリはブラックとグレー。クラウドファンディングサイト「Makuake」では定価5万9900円のところ、25％オフの超早割、23％の早割と、お得に購入できるプランが用意されています。

趣味や仕事を楽しむにも健康な体があってこそ。2026年はみんなで運動の1年にしましょう！

Source: 無限階段 PRO