東京駅のお土産最激戦区「グランスタ」＆駅構内の最新ランキングベスト5　どれも個包装で渡しやすい

東京駅のお土産は、2フロアに分かれるグランスタをはじめ、駅構内（改札内）が大充実。それ故、何を買うか迷ってしまいます。そこで、2026年最新店と新商品から5品をセレクトしました。味に加えて、個包装で渡しやすい“機能性”も条件に検討したランキング形式でお届けします。“最激戦区”へ行ったら、まずはこれらの店へGO！

【5位】＜駅構内＞新店『東京ばにゃ奈クッキーズ』ビッグソフトクッキーチャンクル（3個入）1080円（金・土・日・祝限定）

金・土・日・祝の限定販売とあってレア度は高め。見かけたらゲットすべし。バナナとキャラメルの香りがふわっと広がり、見た目ほど甘くない。

まるでスコーンのような食べ応えで、ふっくらとしたしっとり食感がクセになる。ミルク、キャラメル、ホワイトの風味が異なるチョコレートがコロコロ入っているのも楽しい。

ビッグソフトクッキーチャンクル（3個入）1080円

『東京ばにゃ奈クッキーズ』ビッグソフトクッキーチャンクル（3個入）1080円（金・土・日・祝限定）

『東京ばにゃ奈クッキーズ』ビッグソフトクッキーチャンクル（3個入）1080円（金・土・日・祝限定）

『東京ばにゃ奈クッキーズ』＠駅構内

2025年7月オープンの『東京ばなな』が手掛けるクラフトクッキーブランド。通常販売のサクほろなクッキーは、バナナバターや梅バター、トマトチーズなど全6種類。

［店名］『東京ばにゃ奈クッキーズ』

［住所］改札内1階・中央通路

［電話］0120-384-440（お客様窓口）

［営業時間］6時半〜21時半

［交通］八重洲中央口から徒歩1分

【4位】＜グランスタ＞限定商品『コロンバン』ショートケーキクッキー（6個入）2160円

ショートケーキのようなビジュアルがかわいい！練乳のやさしい甘さのイチゴクッキーをホワイトチョコで包んだミルキーな味に「紅ほっぺ」の甘酸っぱさとツブツブ感がアクセント。

2026年3月までの限定販売で実は2025年も同時期に出たものだけど、見た目も味も高評価の意見が多くランクイン。女子ウケ間違いなし！

ショートケーキクッキー（6個入）2160円

『コロンバン』ショートケーキクッキー（6個入）2160円

『コロンバン』ショートケーキクッキー（6個入）2160円

『コロンバン』＠グランスタ

ショートケーキの元祖として知られる老舗洋菓子店。定番のロールケーキや焼菓子のほか、東京駅限定の生クリームをサンドした「銀の鈴サンドパンケーキ」も人気。

［店名］『コロンバン』

［住所］改札内地下1階・銀の鈴エリア

［電話］03-3201-3055

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日休の場合は〜22時）

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

【3位】＜グランスタ＞新商品『じゃがボルダ』Calbee＋×東京ばな奈ポティジェッラ（1箱3個入）1393円

今までの「じゃがボルダチップス」も人気だったが、さらなる新境地を開拓したのがこちら。生地はもちもちで、中には北海道産のモッツァレラチーズを合わせたマッシュポテト。

お菓子というより小腹が空いたときにもピッタリ。11時〜と17時〜しか出合えない時間限定販売のため、タイミングが合えばぜひ手に入れてほしい。

Calbee＋×東京ばな奈ポティジェッラ（1箱3個入）1393円

『じゃがボルダ』Calbee＋×東京ばな奈ポティジェッラ（1箱3個入）1393円

『じゃがボルダ』Calbee＋×東京ばな奈ポティジェッラ（1箱3個入）1393円

『じゃがボルダ』＠グランスタ

『カルビープラス』と『東京ばな奈』が共同開発した東京駅限定ブランド。ユニークなポテトチップスは根強い人気が続く。2025年4月からさつまいもチップスが仲間入り。

［店名］『じゃがボルダ』

［住所］改札内1階・吹き抜けエリア

［電話］0120-302-448（お客様窓口）

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日休の場合は〜22時）

［交通］八重洲北口、丸の内北口から徒歩1分

【2位】＜グランスタ＞新店『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』ウィンターフィグ（6個入り）2680円（ウィンターフィグ3個、レーズン3個）

サクッほろっと崩れるサブレは素朴だけど繊細で、ピンセットでひと粒ずつ置くというレーズンは粒が立ちふっくら。クリームは全体をまとめるような控えめな存在で香りも優雅、全体のバランスが素晴らしい！

スタンダードな焼菓子に見えるが、緻密に計算されたこだわりが詰まっている。話題性だけじゃなく味も本物！

ウィンターフィグ（6個入り）2680円（ウィンターフィグ3個、レーズン3個）

『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』ウィンターフィグ（6個入り）2680円（ウィンターフィグ3個、レーズン3個）

『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』ウィンターフィグ（6個入り）2680円（ウィンターフィグ3個、レーズン3個）

『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』＠グランスタ

2025年3月オープンの唯一の常設店。レーズンのほか、季節の食材のバターサンドが登場する。クリームがとろける「キャラメルバターサンド」は東京駅限定。

［店名］『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』

［住所］改札内1階・吹き抜けエリア

［電話］03-6206-3615

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日休の場合は〜22時）

［交通］丸の内北口、丸の内中央口から徒歩1分

【1位】＜グランスタ＞新商品『Mr．CHEESECAKE』クリーミーベイクドチーズケーキ（4個入り）1782円

2025年10月に登場したベイクドチーズケーキ。クリームチーズとパルミジャーノの奥深い風味が際立ち、チーズが染み出すようなしっとり感も抜群。香りや口当たりを重視する当ブランドの技が光る。

個包装で、甘過ぎずワインのお供にもなる幅広い用途を評価して1位！赤レンガをイメージした東京駅限定パッケージの4個入りがおすすめ。

クリーミーベイクドチーズケーキ（4個入り）1782円

『Mr．CHEESECAKE』クリーミーベイクドチーズケーキ（4個入り）1782円

『Mr．CHEESECAKE』クリーミーベイクドチーズケーキ（4個入り）1782円

『Mr．CHEESECAKE』＠グランスタ

濃厚かつスッと溶ける儚い食感のチーズケーキにファンが多い人気店。カップタイプの「Cookies＆Cream」は東京駅限定。フィナンシェやスノーボールなどの焼菓子も。

［店名］『Mr．CHEESECAKE』

［住所］改札内地下1階・銀の鈴エリア

［電話］03-6665-7685

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日休の場合は〜22時）

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】約10年取材を続ける東京駅のプロが選ぶグランスタ＆駅構内の最新土産ベスト5一覧（11枚）