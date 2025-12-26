この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ミャンマーの癒しとASMR系料理を取材するIn Somewhereが「【村娘の料理】ひょうたんと地鶏のカレーとにんにく味噌ディップができるまで」と題した動画を公開しました。



畑で採れた大きなひょうたんと地鶏を使って、ミャンマーの伝統的なカレーやサラダ、ディップを手作りする様子が紹介されています。



動画は、村娘氏が畑でひょうたんを収穫するところから始まります。



調理は屋外で行われ、かまどに火をおこし、お米を研ぐなど昔ながらの方法で準備が進められます。



ニンニクや玉ねぎ、ショウガといった香味野菜を手際よく下処理した後、メインの地鶏を捌いていきます。捌いた鶏肉はスパイスで下味をつけ、熱した鍋で香味野菜と共に炒められます。

その後、水を加えてじっくり煮込み、最後にカットしたひょうたんを投入。並行して、キャベツや玉ねぎを使ったサラダや、炭火で焼いたニンニクと唐辛子をすり鉢ですり潰したディップも作られます。



豊かな自然の中で丁寧に作られるミャンマーの家庭料理は、見ているだけでも食欲がそそられます。現地の食文化に触れられるだけでなく、日々の献立のヒントにもなりそうです。