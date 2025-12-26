“ゴチ得意”豪語してた高橋文哉に北村匠海「どういうことだ！文哉」

俳優の北村匠海（28歳）が、12月25日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。「ゴチになります！」企画で成績の悪い高橋文哉に対して、「どういうことだ！文哉」と激励しつつ、「文哉のことがめっちゃ好きです」と語った。



人気企画「ゴチになります！」のシーズン最終回が行われ、高橋文哉と朝ドラ「あんぱん」で共演した北村匠海が応援メッセージという形でVTR出演した。



北村は「一緒にドラマをやっている時に、すごい自信満々に『僕、ゴチ得意なんですよ！』って言ってたんですよ。どういうことだ！文哉」とコメント。北村は高橋について「お芝居も良いですし、人への尊敬の仕方とか愛情の表し方が非常に気持ちよくて、文哉のことがめっちゃ好きです」と語った。