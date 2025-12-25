¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµÇ°¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë4¼Ò²£ÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È´ë²è¡×¼Â»Ü
¿·Ä¬¼Ò¤ÏÌ¡²èºîÉÊ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë4¼Ò¤Ë¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥ä¥ÞÊË¤Ë¤è¤ëK-POP¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦¾¯½÷¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×90ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¼ã¤¤½÷À¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓTBS¤Û¤«¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢4¼Ò¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ë²è³µÍ×¡Û
Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë4¼Ò(¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥í¡¼¥½¥ó)Å¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡¤Ë¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£Ãø¼Ô¡¦¥¿¥ä¥ÞÊË¤¬ËÜ´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¸ÂÄê¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë4¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°Û¤Ê¤ë4¼ïÎà¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ°Õ¡£
¤Þ¤¿¶¦ÄÌ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤Î¯¤á¤é¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î¥«¥é¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢ºîÃæÌ¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¡Á2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)
¢£¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù9´¬(ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹)
Ãø¼ÔÌ¾¡§¥¿¥ä¥ÞÊË
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)
Äê²Á¡§726±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥ä¥ÞÊË¤Ë¤è¤ëK-POP¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦¾¯½÷¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×90ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¼ã¤¤½÷À¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓTBS¤Û¤«¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú´ë²è³µÍ×¡Û
Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë4¼Ò(¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥í¡¼¥½¥ó)Å¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡¤Ë¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£Ãø¼Ô¡¦¥¿¥ä¥ÞÊË¤¬ËÜ´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¸ÂÄê¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë4¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°Û¤Ê¤ë4¼ïÎà¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ°Õ¡£
¤Þ¤¿¶¦ÄÌ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤Î¯¤á¤é¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î¥«¥é¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢ºîÃæÌ¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¡Á2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)
¢£¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù9´¬(ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹)
Ãø¼ÔÌ¾¡§¥¿¥ä¥ÞÊË
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)
Äê²Á¡§726±ß(ÀÇ¹þ)