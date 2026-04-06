北海道千歳市のコンビニエンスストアの駐車場で、女性店員を車ではね大けがをさせたとして逮捕・送検された男が、店員から無断駐車を注意され、犯行に及んだとみられることがわかりました。住所不定・無職の小林裕太容疑者は３月２８日、千歳市のコンビニエンスストアの駐車場で、女性店員を乗用車ではね大けがをさせたほか、直後、近くの住宅敷地内に止まっていた車に乗用車を衝突させ、立ち去った疑いなどがもたれています。その