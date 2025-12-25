¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¥É¥é¥¯¥¨Âè2ÃÆ¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×ÃÂÀ¸ ¡È¥¹¥é¥¤¥à¤ÎÀÄ¿§¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤Î¿·¥É¥ê¥ó¥¯¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/25¡Û¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤è¤ê¡¢3¼ïÎà¤Î¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¡£Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤Î·õ¤Î·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¡Ö¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡õÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥á¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥è¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¡õ¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥ó¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥À¥Ö¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤Î3¼ïÎà¤ò¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È ÁÖ¤ä¤«¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥ÀÌ£¡×¤âÅÐ¾ì¡£Á´5¾¦ÉÊ¤¬¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ä¤Ê¤®¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë100%¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥Æ¥£¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢2¼ïÎà¤Î¤´¤Þ¤ÈÍ¦¼Ô¤Î·õ¤ÇÀÚ¤Ã¤¿·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿1ËÜ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÆÃÀ½¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¡£Æù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¤È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤ßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷¥½¡¼¥¹¤È¥³¥ó¥½¥á¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î»Ý¤ß¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê1ÉÊ¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥à¥ÍÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥¥ó¥Ñ¥Æ¥£¤ò¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¼ïÎà¤Î¤´¤Þ¤ÈÍ¦¼Ô¤Î·õ¤ÇÀÚ¤Ã¤¿·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿1ËÜ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÆÃÀ½¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¡£¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ä¥È¥Þ¥È¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î»ÝÌ£¤È¥Á¥ê¤Î¿É¤ß¤¬»Ý¿É¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Î£²¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¥Á¥¥ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë1ÉÊ¡£
2Ëç¤Î¥Ý¡¼¥¯¥Ñ¥Æ¥£¤ò´Å¿É¤¤¤Æ¤ê¤ä¤É÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤ÈÍí¤á¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¼ïÎà¤Î¤´¤Þ¤ÈÍ¦¼Ô¤Î·õ¤ÇÀÚ¤Ã¤¿·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿1ËÜ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÆÃÀ½¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¡£¹©¾ì¤«¤éÅ¹ÊÞ¤Þ¤ÇÄã²¹´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥ì¥¿¥¹¤ò¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë1ÉÊ¡£
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¥½¡¼¥À¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¡¢µ¤Ê¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÃº»À¥É¥ê¥ó¥¯¡£º®¤¼¤ë¤È¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿å¿§¤¬Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤1ÉÊ¡£
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¥½¡¼¥À¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¡¢µ¤Ê¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÃº»À¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¡¢¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¡£Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤Î·õ¤Î·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¡Ö¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡õÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥á¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥è¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¡õ¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥ó¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥À¥Ö¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤Î3¼ïÎà¤ò¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
