今田美桜、SixTONES松村北斗、木村昴、藤粼ゆみあ、未来へ踏み出す人々の背中を押していくTVCMに出演

今田美桜、SixTONESの松村北斗、木村昴、藤崎ゆみあ（崎は、たつさきが正式表記）が出演する、Daiichi Lifeグループの新TVCM『Daiichi Life になぜ変わる？』篇が12月29日より全国放映スタートする。放映に先駆け、CM本編、メイキング、インタビューが公開された。

本CMでは、Daiichi Lifeグループが生命保険事業から事業領域を拡大し「人生をまもる会社から人生をひろげる会社へ」進化することを「生き方ひろげる」と表現。そして「生き方ひろげる」を体現するブランドアンバサダーとして、多方面で活躍している今田美桜、松村北斗、木村昴、藤崎ゆみあを起用した。

新しいブランドカラーの「Daiichi Life Blue」をバックに、前向きで晴れやかな表情をした4人が力強く躍動し、それぞれの「生き方ひろげる」を表現。人々の多様な“人生＝Life”を応援するようにはためく、新グループロゴの「Daiichi Life Flag」とともに、未来へ踏み出す人々の背中を押していくという意思を込めたCMになっている。

今回の撮影では、「Daiichi Life Blue」の世界観の中でブランドアンバサダーの4人が、それぞれの「生き方ひろげる」を力強く躍動して表現することを目指した。

今田はブルーのセットアップと緩く巻いたロングヘアで爽やかに現場入り。カットがかかるたびに笑い声に包まれ、終始とても明るい撮影現場となった。

松村は鮮やかなブルーのロングジャケットで軽やかに撮影に臨み、ダンスのようなステップで歩くカットでは見事な足さばきを披露した。

木村と藤崎は同じ日に撮影を実施。撮影のはじめには、緊張気味な藤崎を木村がフレンドリーに和ませている姿も。木村は4人が一斉に歩くカットに少し苦戦した様子で、その後のインタビューで「歩くって難しいなと思いました」とコメント。藤崎の趣味であるキックボクシングを活かした足を高く上げるターンには、現場で歓声が上がった。

