12·î24Æü¤ÎÄ«¡¢°¤Æî»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à72ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð²Ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ3»þ´ÖÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤â¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤Æî»ÔÆá²ìÀîÄ®ÃæÅç¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¤Î¸áÁ°5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¶á½ê¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö5Âæ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ¤Î½»Âð¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤Ï72ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬£±¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¾®¾¾Åç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£