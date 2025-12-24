¼¡²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¡©SUPER EIGHT´Ý»³¤¬¡ÉÂç´îÍøÌÔ¼Ô¡É¤È¡È²û¤«¤·¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë²óÅú¡É¥Ð¥È¥ë¡ª¡Ö¾¼ÏÂ¡õÊ¿À® ¤¦¤ï¤Ã¡ª²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡ ¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë6»þ25Ê¬¤è¤ê¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¡õÊ¿À® ¤¦¤ï¤Ã¡ª²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡ ¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò3»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Êº¸¤«¤é¡ËÁ°Îó¡§ÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢ËÙÆâ·ò¡¢ÀîÅçÌÀ¡¢¥ê¥ó¥´¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡¿¸åÎó¡§²ÅÄ°¦²Ã¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢²ÏËÜ½à°ì¡¢ÃæÅçÃÎ»Ò¡Û
¡ÚÆ°²è¡ÛÀîÅçÌÀ¤¬MC¡ª¡ÖÀ¤³¦¤ò£±¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ÇÎ¹¤·¤¿¤é¡©¡×
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÈÊ¿À®¤Î²û¤«¤·¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¡Ö¤½¤ì¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÆÃÈÖ¡£²û¤«¤·¤¤¾¦ÉÊ¤äµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿CM¤Ê¤É¤ÎVTR¤ò°ìµó¸ø³«¡ª¤½¤Î¤¢¤È½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡È¤ªÂê¡É¤ËÂÐ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬¡Ö²û¤«¤·¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ò²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ä
¢ã¤ªÂêÎã¢ä
¡ü¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤È¤¤¤¨¤Ð¡©
¡ü¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎCM¤Ï¡©
¡ü¾¼ÏÂ¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡©
¡ü¾¼ÏÂ¤Î²È¤Ç¡¢ÉÏË³½¤¯¤ÆÍ§Ã£¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
¡ü¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î¥«¥é¥ª¥±¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡©
¡ü¾¼ÏÂ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡©
¡ü¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤ÎÃË½÷¤¬¤ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈ±·¿¤Ï¡©¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É
Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖCM ¤ÎÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º ¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÁ´°÷¤Ç¶«¤Ö¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ê¡ª¡©¡Ë¤ªÂê¤â¡ªMC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö¥¤¥¤Àþ¤Ä¤¯¤Í¡Á¡×¤È»×¤¦²óÅú¤ò½Ð¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤¤¿¿Í´Ö¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¾¼ÏÂ¤Î²û¤«¤·¤¤¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡ÖQ.¤ª²Û»Ò¤ÎÊÑÂ§Åª¤Ê¿©¤ÙÊý¤È¤Ï¡©¡×¡ÖA.¥Ý¥Æ¥³¤ò»ØÎØ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¦´¶¤¹¤ë²óÅú¤¬Â³¡¹¡ª
²óÅú¼Ô¤Ï¡¢¤º¤ó¡¦ÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢ÃæÅçÃÎ»Ò¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦ËÙÆâ·ò¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÀª¤Ë²Ã¤¨¡¢SUPER EIGHT¡¦´Ý»³Î´Ê¿¤¬»²Àï¡ª¤Þ¤¿¡¢ÀîÅç¤È¶¦¤Ë²ÅÄ°¦²Ã¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¡õÊ¿À®¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²óÅú¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¶¦´¶¤·¤¢¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢¾Ð¤¤¤ËìÅÍß¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Âç´îÍø¤Ê¤·¤Ç¡¢ÀîÅç¤ò¡Ö¥¤¥¤Àþ¤Ä¤¯¤Í¡Á¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤ëÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤â¤ß¤É¤³¤í¡£²óÅú¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢²û¤«¤·¥È¡¼¥¯¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¤¢¤ë¥â¥Î¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¾¯Ç¯¤ä¡¢¾¼ÏÂ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×À¸³è¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÎáÏÂ¤ËÂ©¤Å¤¯¾¼ÏÂ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤¡¡×¤Ê¾ðÊó¤Ê¤É¤â¤´¾Ò²ð¡£¾¼ÏÂ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤ÏÀäÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿©¤Ù¤â¤Î¡¦²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥â¥Î¡¦Í·¤Ó¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤Ç¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥È¤Ê³Ø¹»¤ÎÉ÷½¬¡¦¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¸²½¡¦¥â¥Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯VTR¤âËþºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤¡¡×¤Þ¤Ç¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¡Ø¾Ð¤¤¡Ù¡Ø¶¦´¶¡Ù¡Ø¶Ã¤¡Ù¡Ø¿·È¯¸«¡Ù¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤½¤·¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡ª3»þ´ÖÈ¾¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ª
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡Á¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¡Á
ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¼ÏÂÀ¤Âå¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó²Öºé¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¼¡²ó¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦Æó¸®ÌÜ¡ª¹Ô¤±¤ë¿Í¤À¤±¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¿åÃ«Ë¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤³¤ì¤À¤±·Ý¿Í¤µ¤ó¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯ÂçÊÑ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç´îÍø¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÂç´îÍø¡×¤Î¿·¤·¤¤·Á¤¬ºî¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤ä¤ª¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÅçÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤ë¡¢¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤óÅªÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö¾¼ÏÂ¡õÊ¿À® ¤¦¤ï¤Ã¡ª²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡ ¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë6»þ25Ê¬¡Á9»þ50Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡¢¾¼ÏÂ¡õÊ¿À®¤Î¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤¬¡Ö²û¤«¤·¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¡×²óÅú¤òÏ¢È¯¡ª¤½¤ÎÅú¤¨¤òMC¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö¥¤¥¤Àþ¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¡×È½Äê¡ª
²û¤«¤·¤¤¾¦ÉÊ¤äCM¤Ê¤É¤ÎVTR¤âËþºÜ¡ª¤¢¤Î»þ¤Î²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡ÛMC¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¥²¥¹¥È¡§ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡Ë¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¡¢²ÏËÜ½à°ì¡Ê¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢ÃæÅçÃÎ»Ò¡¢ËÙÆâ·ò¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢¥ê¥ó¥´¡Ê¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡Ë¢¨¸Þ½½²»½ç
¿Ê¹Ô¡§²ÅÄ°¦²Ã
¡Ú¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡ÛⒸ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
