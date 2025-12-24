timelesz¼ÄÄÍÂçµ±¤¬º£ÅÙ¤Ï"ÅáçÓ¤á"²èÁü¤¬³È»¶¤«¡© »ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼±ê¾å¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
¡¡timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê23¡Ë¤ÎÃ±ÆÈ½éCM½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥ì¥·¥Ô¡¼¡×¤Î¿·CM¡ÖÂ³¤«¤Ê¤¤¿Í¡×ÊÓ¤Ë1·î1Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôºß³ØÃæ¤Ç³ØÀ¸¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ò·óÌ³¤¹¤ë¼ÄÄÍ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Îµ¯ÍÑ¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï±ê¾åÁûÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö11·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤· ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤òµá¤á¤é¤ì¡¢Æ¸ÍØ¡ØÂç¤¤Ê¸Å»þ·×¡Ù¤ÎÂØ¤¨²Î¤òÈäÏª¡£¡Øº£¤Ï¡Á¤â¤¦¡ÁÆ°¤«¤Ê¤¤¡Á¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¡¢¥È¥É¥á¡Á¡Ù¤È²Î¾§¤·¡¢ÉÔ¶à¿µ¤À¤ÈÂç±ê¾å¡£¤½¤â¤½¤â¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¤¥×¥í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿"ÁÇ¿Í"¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¸ÀÆ°¤ò¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎCM¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁûÆ°¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡º£½©°Ê¹ß¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏª½Ð³ÈÂç¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¼ÄÄÍ¤ÎÂÖÅÙ¤Î°¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ê¤É¤¬³È»¶¡£±ê¾å¥¿¥ì¥ó¥È²½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢STARTO¼Ò¤Î¹¥¤¤Ê¹â³ØÎòÏÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£º£²Æ¤â»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¤Ë"°ÛÎã"¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢£12·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Î"Åá"¤Î´ë²è¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë±ê¾åÃæ
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Î¤Ê¤«¡¢°Æ¤ÎÄê¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢Ã±ÆÈ½éCM¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¿·¤¿¤Ë±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡×¤Ç12·î16ÆüÊüÁ÷¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·´ë²è¤Î»¦¿Ø¡Ê¤¿¤Æ¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¼ÄÄÍ¤ÏÅá¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÆ°ºî¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÀÚ¤êÈ´¤²èÁü¤¬³È»¶¡£¡ÔÉÔ²÷¡Õ¤È¤·¤¿ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÏÁ°¿È¤ÎSexy Zone»þÂå¤ËÈæ¤Ù¡¢¤¹¤°¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼º¸À¤Ê¤É¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¤¿¤À¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç°ìµ¤¤ËÏª½Ð¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥ó¥Á¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢°ìÈÌ»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏË°¤¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢º£¸å¤â±ê¾å¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡ÄÍèÇ¯¤ÏÁá¤¯¤âÀµÇ°¾ì¤«¡£
