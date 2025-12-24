¡ÖµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¡ª¡×¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤ËÅÜÌÄ¤ëÏ·¿Í¡ÄÃí°Õ¤·¤¿Â¾¤ÎµÒ¤Ë·ã¹·¤¹¤ë¤â¡È»×¤ï¤ÌÊÖ¤êÆ¤¤Á¡É¤Ë¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡Îó¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾»Î¤Î¶ÈÌ³¤Ï¡¢Ã±¤Ë¾èµÒ¤òÌÜÅªÃÏ¤ËÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾è¼ÖÃæ¤ÎÈà¤é¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëÂç»ö¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ê¤É¤ò½ü¤¡¢±¿Å¾Ãæ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆNG¡£¤³¤ì¤Ï°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ä¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¹ß¼Ö»þ¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤Î²£¤òÄÌ¤Ã¤Æ²¼¼Ö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í×·ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î»þ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¹ÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÄäÎ±½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ£¿ô¤Î¾èµÒ¤¬¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢¡¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç±¿Å¾¼ê¤Ë¥«¥¹¥Ï¥é¡©
¡¡²ñ¼Ò°÷¤Î²¼Â¼¹ä»Ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦45ºÐ¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÃÏ¸µ¤Î»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Þ¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£¸áÁ°9»þ¤ò²ó¤ëÄ¾Á°¤Ç¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7³ä¤Û¤É¤ÎºÂÀÊ¤ÏËä¤Þ¤ê¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾èµÒ¤â¥Á¥é¥Û¥é¡£¤½¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ï¥·¥Ë¥¢ÁØ¤À¡£
¡¡ÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ëÉÂ±¡Á°¤ÎÄäÎ±½ê¤ËÄä¼Ö¤·¡¢¼ÖÆâ¸åÊý¤ÎºÂÀÊ¤«¤éÁ°Êý¤Î¹ß¤ê¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤«¡¢Ê£¿ô¤Î¾èµÒ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÎó¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë4¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Îó¤Î2ÈÖÌÜ¤Ë¤¤¤¿70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÇòÈ±¤ÎÃËÀ¤¬°ì¸þ¤Ë¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡²¼Â¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇòÈ±ÃËÀ¤Ï¡ÖµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¡£¤â¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê»ß¤Þ¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¸ýÄ´¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¥Ð¥¹¤Ç¤â¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þ¤ÏµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤ÎÄä¼Ö¤Ê¤É¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤È¤·¤«»×¤¨¤º¡¢±¿Å¾¼ê¤â¤³¤ó¤ÊÊý¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ê¤ÈÆ±¾ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸å¤í¤ËÊÂ¤Ö¤Û¤«¤Î¾èµÒ¤Î¤³¤È¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÈ¿·â¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¢¡¾èµÒ¤Ë¤âÅÜÌÄ¤ëÌÂÏÇÏ·¿Í
¡¡¤¹¤°¤Ë²¼¼Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÂÐ±þ¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇòÈ±ÃËÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö±¿Å¾¼ê¤âºÇ½é¤Ï¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¤Î¤«¡Ø¸å¤í¤Ë¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤éÁá¤¯¹ß¤ê¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬µ¤¤Ë¾ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢²¼Â¼¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿30ÂåÈ¾¤Ð¤¯¤é¤¤¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖÀè¤Ë¹ß¤í¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇòÈ±ÃËÀ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬Àè¤À¤í¡ª ÌÛ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤È¤±¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë°ì³å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¶á¹«¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¥¥ì¤ëÏ·¿Í¡É¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°ì³å¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¡¼¥¸ÃËÀ¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÆâ¿´¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð´°Á´¤Ë¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÇòÈ±ÃËÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤à¤·¤íÌÂÏÇ¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¢¡¶¯°ú¤Ë¹ß¤ê¤¿ÃËÀ¤Ë·ã¹·
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¸¥ã¡¼¥¸ÃËÀ¤Ï·ã¹â¤¹¤ë¤³¤È¤â²¿¤«¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£ÇòÈ±ÃËÀ¤ò¶¯°ú¤Ë²¡¤·¤Î¤±¤Æ±¿Å¾ÀÊÏÆ¤ÎIC¥«¡¼¥É¾è¼Ö·ô¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤Ë¥«¡¼¥É¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÇòÈ±ÃËÀ¤â°ì½Ö¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢É¸Åª¤ò±¿Å¾¼ê¤«¤é¥¸¥ã¡¼¥¸ÃËÀ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¡Ö¥¥µ¥Þ¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
