「教えること」と「伝えること」

ここまで「考え方」の大切さを説明してきましたが、社長が正しい考え方を持ったうえで、その「考え方」が会社全体に伝わるかどうかもとても重要なことです。

なぜなら、多くの会社を見てきて「考え方」が浸透していないということが、少なくないからです。

リーダーとしては「教えること」と「伝えること」の二つができなければなりません。

「教える」とは、例えば機械を販売している会社であれば、機械の仕組みや使い方について従業員に知ってもらうこと。また新たに経理の担当になる人には、経理の仕組みや会社の伝票の仕組みなどについて、教えなければ仕事ができません。

つまり「教える」というのは、頭で理解してもらうことです。理屈です。

場合によっては、何らかの本やマニュアルを読む、あるいはネットを検索すれば、教わることはできるはずです。すべてを社長がやる必要もありません。

もちろん「教える」のは、会社にとって欠かせないことです。

けれど、もう一つ大事なことがあります。それは、「みんなで幸せになろう」「お客さまに喜んでいただくことで、社会に貢献しよう」といった「考え方」は、「教える」のではなくて「伝える」ことだということです。

気持ちを「伝える」と言いますね。気持ちは教えるものではないのです。信念も伝えるものです。この二つは、分けて考えなければなりません。

「伝える」ときは、自分の「気持ち」を伝える

うまく教えることも大事ですが、「伝える」というときは、自分の「気持ち」を伝えなければいけないのです。

では、どういうときに自分の気持ちが人に伝わるのでしょうか？

それは、人に伝えるべきことを、自分が信じたときです。

信じてもいないことを言っても、相手には伝わりません。

人に気持ちが伝わらない人は、本来、伝えなければならないことを教えているのかもしれません。つまり、頭で理解はしているが、本当に信じていないことなのかもしれません。

私は経営コンサルタントとして、会社の経営に必要となる技をお教えします。

けれど本当に大事なことは、経営者、経営幹部が「正しい考え方」を持ち、それを実践できるように手助けすることです。そして、それを部下たちに「伝える」ことが大切なのです。

