¡¡12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Ì¾¸Å²°Âç¾ÞÅµ¡ÊJpn3¡¦3ºÐ¾å¡¦¥À2000m¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯2Ãå¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±¤Ï3ÏÈ3ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¶áÁö¤ÏÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°Áö¤Î±ºÏÂµÇ°¤Ç¤ÏÉüÄ´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç3Ãå¡£59kg¤òÇØÉé¤¦¤¬Ç½ÎÏ¤Ï¾å°Ì¡£Éü³è¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£Æ»±Ä¤Î¥Ù¥ë¥Ô¥Ã¥È¡¢¹âÃÎ¤Î¥·¥ó¥á¥Ç¡¼¥¸¡¼¤Ê¤É¡¢ÃÏÊýÀª¤â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ºÏÂµÇ°¡ÛÃÄÌî¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±¤Ï3ÃåÃÏÊýÀª¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê´é¤Ö¤ì
1ÏÈ1ÈÖ
¥¢¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¥ë¥Ã¥¯
ÌÆ4¡¦54.0¡¦¾¾»³¹°Ê¿
ÄÔÅ¯±Ñ¡¦Èþ±º
2ÏÈ2ÈÖ
¥·¥ó¥á¥Ç¡¼¥¸¡¼
²´4¡¦56.0¡¦µÈ¸¶´²¿Í
ÂÇ±ÛÍ¦»ù¡¦¹âÃÎ
3ÏÈ3ÈÖ
¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±
²´5¡¦59.0¡¦ÃÄÌîÂçÀ®
¿Ü³¾°²ð¡¦·ªÅì
4ÏÈ4ÈÖ
¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥¶¥Ê¥¤¥ë
²´5¡¦52.0¡¦¾®³Þ¸¶æ¹
°ÂÉô¹¬É×¡¦°¦ÃÎ
5ÏÈ5ÈÖ
¥Ù¥ë¥Ô¥Ã¥È
²´5¡¦56.0¡¦·¬Â¼¿¿ÌÀ
³ÑÀî½¨¼ù¡¦ËÌ³¤Æ»
6ÏÈ6ÈÖ
¥é¥¸¥«¥ë¥Ð¥í¡¼¥º
²´4¡¦52.0¡¦º£°æµ®Âç
³ÑÅÄµ±Ìé¡¦°¦ÃÎ
7ÏÈ7ÈÖ
¥«¥º¥¿¥ó¥¸¥ã¡¼
²´4¡¦58.0¡¦ÀîÅÄ¾²í
¿·Ã«¸ù°ì¡¦·ªÅì
7ÏÈ8ÈÖ
¥ª¥±¥Þ¥ë
²´3¡¦53.0¡¦²¼¸¶Íý
À¹ËÜ¿®½Õ¡¦Ê¼¸Ë
¢¨½ÐÁö¼è¾Ã
8ÏÈ9ÈÖ
¥ì¥ô¥©¥ó¥È¥¥¥ì¥Ã¥È
²´4¡¦57.0¡¦ºä°æÎÜÀ±
ÌðºîË§¿Í¡¦·ªÅì
8ÏÈ10ÈÖ
¥á¥ë¥È
²´6¡¦52.0¡¦ºÙÀîÃÒ»Ë
³ÑÅÄµ±Ìé¡¦°¦ÃÎ