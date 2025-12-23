2025年12月22日、YouTuberコンビ・おるたなChannelのないとーが結婚を報告した。

参考：【写真】韓国のスタジオでウェディングフォトを撮影するないとーの妻

おるたなChannelは、ないとーと渋谷ジャパンの2人組からなるYouTuberコンビで、動画では1000℃の鉄球シリーズや炊飯器シリーズなど実験的な動画が人気となっており、2025年12月時点で登録者数は275万人を誇る。

相方である渋谷ジャパンは2023年7月に結婚を報告。その際はないとーにサプライズで報告したのだが、今回は逆に渋谷にサプライズ報告をしに行くことに。2人はしゃぶしゃぶを食べる企画を撮影しに店内へ。さっそくないとーが結婚を報告したところ、渋谷は「え？」と驚きつつも「いいじゃん！」と祝福をしてくれた。

そしてそのまま結婚の背景についてトークしていくことに。妻との出会いはマッチングアプリのようで、性格は「めちゃくちゃ穏やか」と語った。結婚の決め手は、ないとーがひとり旅をした際に、妻にも「いて欲しい」と感じるようになったからのようだ。入籍後、2人は韓国でウェディングフォトも撮影。ないとーと渋谷は「感慨深いね」と振り返り、報告動画を終えた。

独身貴族キャラで振る舞うことも多かったこともあり、視聴者からは「全然想像してなかった」「びっくり！」と驚きの声が集まった。

（文＝向原康太）