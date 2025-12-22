2つのセリフで笑いを生み出す「ふたセリフ」動画にほっこり！ VOICEROID琴葉姉妹の絶妙なボケとツッコミが癖になる

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『ふたせりふふふ…』といういえろーずさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ふふふ…

ふたせりふふふ…

たったふたつのセリフで笑いを生み出す、ソフトウェアトーク劇場動画をご存じでしょうか。「軽く観たい」「クスッと笑いたい」そんな人におすすめの作品を、見どころを交えて紹介します。

今回紹介する『ふたせりふふふ…』は、あすまやさんが制作する「ふたセリフシリーズ」をオマージュした“ふたセリフシリーズリスペクト”形式の動画となっています。ボケとツッコミをたった2つのセリフで繰り広げる漫才スタイルが特徴です。

VOICEROIDの琴葉茜・葵姉妹が繰り広げる荒唐無稽なやりとりと、それに即座に返すツッコミが心地よいテンポで展開され、サクサク観られるのが魅力です。

ひとつめのネタは、茜ちゃんが「あおいちゃーん、ご飯できているはずやった時間やでー」と声をかける場面から始まります。葵ちゃんはその不思議な言い回しに何かを察知。即座に「…なんかやらかした？」と反応します。

愉快なBGMとともに現れた画像には、げんなりした顔の2人が。目の前のテーブルにのっているのはカツだけ。茜ちゃんがご飯を炊き忘れてしまったようです。

次のネタは、茜ちゃんが「葵ちゃん、ちょっととある映画のタイトル思い出せんのやけど、葵ちゃんわかるか？」との問いかけから始まります。

茜ちゃんは映画の内容を伝えます。それは「タイタニック号が沈没する時の回想」だったとのこと。葵ちゃんは即座に「じゃあタイタニックじゃん」と答えます。葵ちゃんは「わかってて聞いてるよね」とまたゲンナリ。

このほかにも、姉妹の掛け合いが光るネタが収録されています。日常的なほのぼのとしたやりとりに、テンポのよいオチがついてきます。

肩肘張らずに楽しめるネタ動画となっています。ちょっと笑いたい気分のときや、隙間時間にぴったり。気になる方は、ぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

炊飯器開けた時の絶望感よ

それタイタニックやないかい！

可愛い

くっそｗｗｗ

良き良き〜♪

文／高橋ホイコ