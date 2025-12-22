リーガロイヤルホテル大阪のいちごアフタヌーンティー。ムース、ガトーショコラ、ミニパフェ、紅茶やセイボリーまでいちご尽くし
※画像のプレートは2名分のイメージです
リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションの1階「メインラウンジ」にて、春のいちごが主役の「いちごアフタヌーンティー 〜春のいちごパレード！〜」を開催。期間は、2026年2月16日（月）から5月6日（水・休）まで。
いちごの魅力満載のスイーツには、ムースやガトーショコラ、ミニパフェなどが登場。紅茶やセイボリーまでいちご尽くしに。オンライン予約限定の春を詰め込んだティーセットをお見逃しなく。
フレッシュないちごを盛り込んだ贅沢すぎるミニパフェ
まるでテーブルを楽しく行進するような、甘酸っぱいいちごの魅力と春の陽気を詰め込んだスイーツが盛りだくさんのこのアフタヌーンティー。
なかでもおすすめは、雲のように軽いホイップクリームと、フレッシュいちごを贅沢に重ねた「いちごのミニグラスパフェ」。ハートクッキーを添えて、食べるのがもったいないほどとびきりキュートな仕上がりに。
春を連れてくるパレードのようないちごたっぷりのスイーツがお目見え
スタンド上段で注目してほしい「いちごのガトーショコラ」は、ハート型のクリームをあしらって見た目にもかわいらしい1品。
ほか「いちごのショートケーキ」や「いちごのプチシュークリーム」など、いちごをたっぷり使用したスイーツが並ぶのでお楽しみに。
ムースやタルト、グラスゼリーなど、どれもが主役級のいちごスイーツにうっとり
スタンド中段にも、主役級のいちごスイーツが大集合。いちごを模したチョコレートが目を引く「いちごとショコラのキューブムース」や、美しい見た目にうっとりする「いちごのグラスゼリー」に加え、「いちごのタルト」、「いちごそっくりパンナコッタ」といった眺めるだけで胸がはずむようないちご尽くしのスイーツが勢揃いする。
いちごを取り入れたセイボリーやドリンクもお届け
スタンド下段にて用意されるのは、シェフこだわりのセイボリー4種。「リエットサーモンのプチロール」や「ポークとマロンのパテ」のほか、いちごを取り入れた「いちごのスコーン」、「モッツァレラチーズの生ハム巻きといちごのカナッペ」も提供。
ドリンクには「バラと木苺の紅茶」「森いちごのルイボスティー（ノンカフェイン）」など、いちごフレーバーを楽しめる季節の紅茶がラインナップする。
バーテンダー 池上 祐子氏監修のいちごのオリジナルモクテルで推し活も
2025年11月、国内トップクラスのカクテルコンペティションで優勝したバーテンダー 池上 祐子氏が手がけるいちごのオリジナルモクテルも必見。5種類のカラフルなフレーバーから“推しカラー”を選べるので、推し活にもぴったり。いちごも味わえる特別な1杯で、ティータイムをより盛り上げよう。
スイーツからセイボリー、ドリンクまでいちご尽くしにキュンとする絶品アフタヌーンティーで、春感じるひとときを満喫してみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
四季折々の美しい景色とともに優雅なアフタヌーンティータイム
半世紀以上の伝統を培ってきたリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション。1階にある「メインラウンジ」は天井が高く開放的で、モダンなデザインの空間には和の伝統美が息づいている。ガラス一面に映る四季折々の景色を前に、香り高い紅茶とともにパティシエ自慢のスイーツたちを楽しんで。
