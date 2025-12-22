日常の気になる疑問を解決！冬至の日、“かぼちゃを食べる”は、どこから来た？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。

【写真】「ん」が2つで「運」がつく、冬至に食べたほうがいい食べ物

知って楽しい！おもしろ雑学

Q.冬至の日、“かぼちゃを食べる”は、どこから来た？

A.本来は夏が旬の野菜ですが、保存がきくうえ縁起物であるという理由から（クラシル広報担当 福丸玲さん）

一年で最も夜が長い日の言い伝え

12月に差しかかると、ぐっと日の入りが早くなり、「えっ、もう真っ暗？」と驚く人も多いだろう。そんな一年でもっとも夜が長い日が「冬至」。

今年の冬至は12月22日。かつて人々は、この“闇が深まる日”を特別視し、無病息災や運気上昇を願うさまざまな風習を育んできた。

特に広く残っている風習のひとつが、冬至に特別な食べ物をいただくこと。なかでも

代表的なのが「かぼちゃ（南京）」だ。かぼちゃの旬は本来、夏から初秋であるにもかかわらず、毎年12月になると、かぼちゃを食べる風習があるのはなぜなのか、日本最大のレシピ動画プラットフォームの「クラシル」で、食の情報を発信する広報担当・福丸玲さんは、この素朴な疑問についてこう語る。

「理由の一つは、昔の保存事情にあります。冷凍も冷蔵も一般的ではなかった時代、かぼちゃのように保存がきく野菜は冬の貴重な栄養源でした。夏に採れたかぼちゃを“寝かせて冬に食べる”という習慣がそのまま冬至と結びついていったみたいです」

かぼちゃは皮が厚く、温度変化にも強い。涼しい場所で保存すれば、収穫後数か月はおいしく食べられる。野菜が不足する冬に「緑黄色野菜が食べられる」という価値は、現代よりずっと大きかったのだ。

かぼちゃはビタミンA・Cに加えてβ（ベータ）カロテンも豊富で、冬の風邪対策にぴったり。

「冬至にかぼちゃを食べてきた背景には、栄養学的根拠があり、まさに暮らしの知恵だったのだと思います」（福丸さん、以下同）

栄養、保存性、そしておいしさ。冬の食卓にかぼちゃが歓迎される理由はこうしてそろい、やがて“冬至の定番”として定着していった。

冬至に食べたほうがいい食べ物

ただし、冬至とかぼちゃが結びついた理由は、実用面だけではない。

もう一つ、日本人らしい縁起担ぎが隠れている。かぼちゃは“なんきん（南京）”とも呼ばれるが、名前に「ん」が2つつく食べ物は「運がつく」との考えから、運気上昇の縁起物として扱われたのだ。

さらに、かぼちゃの鮮やかな黄色やオレンジ色は太陽の象徴。太陽の力が弱まる冬至にこそ“陽の気”を取り入れる意味があると信じられたそう。

冬至の食文化は地域によってさらに広がりを見せる。

特に広く知られているのが 小豆を使った料理だ。かぼちゃと小豆を煮た「いとこ煮」、あるいは小豆入りの「冬至粥（がゆ）」など、冬至メニューはバリエーションが豊富。

「小豆の赤い色は、古くから“魔除（よ）け”とされてきました。かぼちゃで“運を呼び”、小豆で“厄を払う”。この2つを組み合わせることで、冬至の食卓にはより強い願いが込められていったそうです」

さらに、冬至には“ん”のつく食べ物を食べる「運盛り」という習慣もある。

かぼちゃのほか、れんこん、にんじん、ぎんなん、うどんなど「ん」がつく七種（くさ）は、春の七草になぞらえて“冬至の七種”とも呼ばれ、運を呼び込む食材とされてきた。

「ただし、こうした語呂合わせは俗説的なもので、実際には保存性や栄養価といった生活の知恵が先にあり、後から縁起担ぎの意味づけが広がっていったとみられます」

冬の寒さが本格化するこの時季、自然のリズムに寄り添って暮らしてきた先人たちの知恵が、かぼちゃ料理という形でいまも残っている─そう考えると、冬至がぐっと身近に感じられるはずだ。

食べ物だけじゃない！冬至にゆず湯に入る理由って？

冬至にゆず湯に入る理由には、古くからの“厄除け”と“健康祈願”の意味が込められている。ゆずの強い香りには邪気を払い、清めの力があると信じられ、冬至という一年で最も昼が短く陰の力が強まる日に、運気を切り替えるための習わしとして広まった。

さらに、ゆずは「融通がきく」に通じる語呂合わせから縁起物として扱われてきた。果皮に含まれる精油成分は血行を促し、身体を温める作用があるため、寒い季節の冷えや風邪予防にもうってつけだ。