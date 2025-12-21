¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó »ÉµÒÊÔ¡×À©ºî·èÄê¡ª ¥Ç¥ó¥¸¤Î¿´Â¡¤òÁÀ¤¦»ÉµÒ¤¿¤Á¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«
12·î21Æü È¯É½
¡¡12·î21Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó »ÉµÒÊÓ¡×¤ÎÀ©ºî·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó »ÉµÒÊÓ¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡£12·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿ 2026¡×¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈPV¤¬²ò¶Ø¡£¥Ç¥ó¥¸¤Î¿´Â¡¤òÁÀ¤¦»ÉµÒ¤¿¤Á¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó »ÉµÒÊÓ¡Ù¥Æ¥£¥¶ーPV¡¿Chainsaw Man - Assassins Arc Official Teaser¡Û ¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û
(C)Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥/½¸±Ñ¼Ò¡¦MAPPA