2018Ç¯¤Ë125ËüÂæ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñEV»Ô¾ì¤¬2024Ç¯¤Ë1158ËüÂæ¤Ë¤Þ¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿ºÇ½é¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ï¥Æ¥¹¥é¤ÎÃæ¹ñ¿Ê½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾å³¤¥®¥¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÇÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥â¥Ç¥ë3¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¾ÃÈñ¼Ô¤¬SDV¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÄ¬Î®¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÈÆ±ÍÍ¤ËSDV¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤¹¤ë¥Ë¥ª¡¢¥·¥ã¥ª¥Ú¥ó¡¢¥ê¡¦¥ª¡¼¥È¤È¤¤¤¦¿·¶½¸æ»°²È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£30Ëü¸µ¡ÊÌó600Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¹âµéSDV¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÙÍµÁØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
2020Ç¯²Æ¡¢50Ëü±ß¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤ÊEV¡Ö¹¨¸÷¡Ê¥Û¥ó¥¬¥ó¡ËMINI¡×¤¬·îÈÎ5ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹¤¬3¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Éý¤¬1.6¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¡ÊÁ´Ä¹3.4¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¡¢Á´Éý1.48¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¡¢Á´¹â2¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¡Ë¤ÎÁ´Ä¹¤ò¾¯¤·Ã»¤¯Á´Éý¤ò¹¤¯¤È¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏA00¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤ëÄ¶¾®·¿¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï°ìµ¤¤ËEV¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬10Ëü¡Á20Ëü¸µ¡ÊÌó200Ëü¡Á400Ëü±ß¡Ë¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿EV¤ÎÉáµÚ¤Ï°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¿¼¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÀÚ¤êÊø¤·¤¿¤Î¤¬BYD¤Ç¤¢¤ë¡£SDV¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂç½°²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬À®¸ùÍ×°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£³¤³°ÈÎÇäÂæ¿ô100ËüÂæÄ¶¤¨¤¬»ëÌî¤Ë
Âç½°¼Ö¥¯¥é¥¹¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤è¤ê¤â°Â¤¤BEV¤äPHEV¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¿¡£SDV¤ÎÂç½°²½¤Ë²Ã¤¨¡¢BYD¤ÏSDV¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ë¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÁíÈÎÇäÂæ¿ô¤Î50¡ó¤ò³¤³°ÈÎÇäÂæ¿ô¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï2024Ç¯¤Î41ËüÂæ¤«¤é¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë100ËüÂæ¿å½à¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤¹¤Ç¤Ë´ÊÃ±¤Ê²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢BYD¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Ï¡¢¡LFP¡Ê¥ê¥ó»ÀÅ´¡Ë¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¢Àè¿ÊÅª¤ÊÅÅ»Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¢£¿âÄ¾Åý¹ç¤µ¤ìÆâÀ½²½¤µ¤ì¤¿´ð´´ÉôÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£
EV¤ÎÀ®¸ùÍ×°ø¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£Âè1¤Ë¡¢É¸½à²½¤µ¤ì¡¢ÉôÉÊÅý¹çÅÙ¤Î¹â¤¤EVÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¡£ÀìÍÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö»þÂå¤Î¸Å¤¤¹½Â¤¤«¤é·èÊÌ¤Ç¤¤ë¡£
Âè2¤Ë¡¢ÅÅÃÓ¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¤Î¡Ö»°ÅÅ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëEV¤Î´ð´´µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤ÉSDV¤ÎÍ×ÁÇµ»½Ñ¤ò¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¿âÄ¾Åý¹ç¤·¡¢¼«¤é³«È¯¡¦À¸»º¤¹¤ë¤³¤È¡£Âè3¤Ë¡¢SDV¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿·µ»½Ñ¤ä¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤À¡£
¢£¼ý±×À¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¥Æ¥¹¥é
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÁÆÍø±×Î¨¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢BYD¤Ï19¡ó¡¢¥ê¡¦¥ª¡¼¥È¤Ï21¡ó¤ÈÈæ³ÓÅª¹â¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ï18¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼ý±×À¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢EV»ö¶È¤Î¼ý±×²½¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EV¥³¥¹¥È¤Î34¡ó¤¬¼ÖºÜÅÅÃÓ¡¢9¡ó¤¬e¥¢¥¯¥¹¥ë¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥®¥¢¡¢¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡Ë¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°ÅÅ¤Ç44¡ó¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£BYD¤Ï¤³¤ì¤é»°ÅÅ¤¹¤Ù¤Æ¤òÆâÀ½²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤Ï¡¢É¸½àÅª¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ40¡ó¤âÄã¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»î»»¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¡Öe¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à3.0¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¼ÖºÜÅÅÃÓ¤Ï¡¢¥»¥ë¤ò¤Þ¤º¥â¥¸¥å¡¼¥ë²½¤·¡¢¤½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¹½Â¤¤òºÎ¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢Çö¤¯Ä¹¤¤¿Ï¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥É¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¥»¥ë¤ò¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ë²½¤»¤ºÄ¾ÀÜÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¹âÌ©ÅÙ¤ÇÇÛÃÖ¤¹¤ëÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎLFPÅÅÃÓ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÎÀÑ¸úÎ¨¤ò50¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎÀÑÅö¤¿¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤ò¼¨¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»°¸µ·Ï¡ÊNMC¡¿NCA¡ËÅÅÃÓ¤ò±ßÅû·Á¤Ë¤·¤Æ¹âÍÆÎÌ²½¤·¤¿¥Æ¥¹¥é¤Î4680¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ê¥µ¥¤¥º¤¬Ä¾·Â46¥ß¥ê¡¢¼´Ä¹80¥ß¥ê¤ÎÅû¾õ¡Ë¤¬Í¥°Ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¢£BYD¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ»½Ñ
¤·¤«¤·¡¢Âè2À¤Âå¤ÎBYD¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤ò210Wh¡¿kg¤Þ¤Ç¹â¤á¡¢¾®·¿²½¤ÈÅëºÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿EV¤Î³«È¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÃæ¹ñ¡¦¿¼圳¤Ë¤¢¤ëBYDËÜ¼Ò¤Îµ»½ÑÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¡¢»°¸µ·ÏÅÅÃÓ¤È¼«¼ÒÀ½¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÁÐÊý¤ËÅ£¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¡ÖÅ£»É¤·»î¸³¡×¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«³Ø¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£»°¸µ·ÏÅÅÃÓ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤±ê¤È±ì¤È¶¦¤ËÇ®Ë½Áö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢BYD¤ÎLFPÅÅÃÓ¥»¥ë¤Ï²¿¤ÎÈ¿±þ¤â¤Ê¤¯Å£¤Ï´ÓÄÌ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´À¤³¤½¤¬¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥¹¥é¤Î4680¤¬¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤È¹âÀÇ½¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï°ÂÁ´À¤ÈÄã¥³¥¹¥È¤Ç°ú¤±¤ò¼è¤é¤º¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÎEV»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Î´ü´Ö¤Ç´°Î»¤¹¤ë³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É
°ìÈÌ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ç¿Ê¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÄó¼¨¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤ÇÌó20¡Á23¥«·î¡¢¶â·¿Àß·×¤«¤éÎÌ»º³«»Ï¤Þ¤Ç13¥«·î¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëBYD¤Î³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ®¤¤¡£ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Î´ü´Ö¤Ç´°Î»¤¹¤ë·×»»¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ÏÂç¤¤¯2ÅÀ¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡£Âè1¤Ë¡¢¿âÄ¾Åý¹ç¡ßÉ¸½à²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£Âè2¤Ë¡¢µðÂç¤ÊR¡õDÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¡Ö¿Í³¤¡×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ÊÂÎó³«È¯¤È¿×Â®¤ÊÀß·×ÊÑ¹¹¤Ç¤¢¤ë¡£Åý¹çÅÙ¤¬¹â¤¯É¸½à²½¤µ¤ì¤¿E/E¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë´ð¤Å¤¯SDV¼ÖÎ¾¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡Öe¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à3.0¡×¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¹©Äø¤ÈÄ´Ã£¹½Â¤¤Ï´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ³«È¯¡¦Ä´Ã£¤ò¿Ê¤á¡¢ECU¤Îºï¸º¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î½¸Ìó¡¦ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ø¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã»´ü³«È¯¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö996¡×¶ÐÌ³¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÃæ¹ñ
11Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î³«È¯Í×°÷¤Ï¡¢¸úÎ¨ÄÉµá¤¬²ÄÇ½¤Ê¹©Äø¤Ç¤Ï3¸òÂå¶ÐÌ³¤·¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë³«È¯¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£¿Í³¤Àï½ÑÅª¤Ë¼ÖÎ¾³«È¯¤ÈÀ¸»ºÃÊ¼è¤ê¤òÊÂÎó¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®¤Ê³«È¯¼Â¹Ô¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾Ä³°Ã´ÅöÌò°÷¤Ï·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤Åª¤Êº¹°Û¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎCAD¡¿CAM¡¢¶â·¿»îºî¸¡¾Ú²ó¿ô¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¸º¾¯¤µ¤»¤ë³«È¯¹©Äø´ÉÍý¤â¡¢³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»´ü²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¾¦ÉÊ´ë²è¤Î¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤ò°µ½Ì¤·¡¢Ã»¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¿·¥â¥Ç¥ë¤ò»Ô¾ìÅêÆþ¤¹¤ë¡£ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ®ÈÝ¤òÁªÊÌ¤·¡¢Çä¤ì¶Ú¤ØÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¿×Â®¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
³«È¯¤¬3¸òÂå¶ÐÌ³¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï³Î¾Ú¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¥â¡¼¥ì¥Ä¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤è¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö996¡Ê¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¡¢½µ6Æü¶ÐÌ³¡Ë¡×¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤Ç°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í£°ì¤ÎµÙÆü¤Ç¤¢¤ëÆüÍË¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤ÏÉÑÈË¤ËÍè¤Æ¡¢Â¨ºÂ¤ÎÊÖÅú¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¤¢¤ë³«È¯¼Ô¤ÏÉ®¼Ô¤Î¼èºà¤Ë¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
----------
ÃæÀ¾ ¹§¼ù¡Ê¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦¤¿¤«¤¡Ë
¥Ê¥«¥Ë¥·¼«Æ°¼Ö»º¶È¥ê¥µ¡¼¥Á¡¡ÂåÉ½¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
¥ª¥ì¥´¥óÂç³ØÂ´¡£»³°ìëú·ô¡¤¥á¥ê¥ë¥ê¥ó¥Á¾Ú·ôÅù¤ò·Ð¤Æ¡¤JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ôÅìµþ»ÙÅ¹³ô¼°Ä´ººÉôÄ¹¡¤¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Ð¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥¹³ô¼°Ä´ººÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¡¤³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥«¥Ë¥·¼«Æ°¼Ö»º¶È¥ê¥µ¡¼¥ÁÂåÉ½¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6Ç¯Ï¢Â³Âè1°Ì¤Ê¤ÉÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÊÝ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥è¥¿¤ÎEVÀïÁè¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¡¤¡Ø¼«Æ°¼Ö¿·¾ïÂÖ¡Ù¡ØCASE³×Ì¿¡Ù¡Ø¥È¥è¥¿ÂÐVW¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
