＜迷惑！＞空き家の敷地に無断駐車されて困っています。でも「警察は介入しない」って本当？
自分の土地に見知らぬ車が勝手に停められていたら……想像するだけでも嫌な気分になりますよね。今回は事情があって空き家になっているご自宅の敷地に、無断駐車されて困っているという投稿者さんの悩みです。
『敷地内に無断駐車されるので困っています』
現在空き家になっている家の敷地に、たびたび無断駐車されて困っている投稿者さん。投稿者さんの敷地は細い通りに面しているため、近所の人に来客があっても路上駐車しづらいのかもしれません。そのため空き家になっている投稿者さんの敷地に停めているようです。投稿者さんは対策として「駐車禁止」のポールを立てたにもかかわらず、相手はなんとそれを避けて停めてくるという大胆さ。「敷地内だと警察は介入しない」と聞いた投稿者さんは、この迷惑行為にどう対処すべきか悩んでいます。
『「個人間で対処してトラブルになると困るから、おすすめはできない」と聞いたことがある。だから警察に連絡したほうがいいよ』
『フロントガラスにガムテープを張るなんて聞くけど、絶対ダメよ。跡が付いたら、貼った人が悪いから弁償しろって話が通ってしまうのよ』
度重なる無断駐車にイライラしてしまうのは当然でしょう。しかしだからといって、過度な対処はトラブルの原因になります。もし車を傷つけるようなことがあれば、投稿者さんが加害者になってしまうケースも否定できません。「フロントガラスにガムテープを貼る」といった相手の車に直接触れる行為は、トラブルの元になるため絶対にNGですよ！
解決しないかもしれないけれど…警察を呼ぶ理由とは
ママたちが言及したのは投稿者さんが気にしている「敷地内だと警察は介入しない」という点についてでした。確かに私有地内の無断駐車は「民事不介入」とされ、警察がレッカー移動などの強制力を行使することは原則としてありません。しかし通報する意義もあるとママたちは指摘しています。
「ここに停めると警察を呼ばれる」と認識させる
『勝手に停めている車を見かけたら写真を撮って警察に通報』
『見つけたらすぐ通報。「家の敷地に怪しい車が止まってるので見に来てほしい！」って言えばすぐ来てくれるんじゃない？』
警察に通報することで「誰が停めているか」を警察が確認しに来てくれる場合があるとのこと。迷惑駐車をしている側も「警察沙汰になった」という事実に驚いて、その後は停めにくくなるのではないでしょうか。「ここに停めたら警察を呼ばれる」とわかれば、もう停めようとは思わなくなるでしょう。
犯罪が絡んでいる可能性は否定できない
『警察に連絡はしたほうがいいよ。犯罪絡みの車両ではない保証はないから』
『盗難車だったり、犯罪者が潜んでたりの可能性もあるわけよ。警察には連絡したほうがいいよ』
さらに無断駐車されている車が盗難車だったり、犯罪に使用された車である可能性もゼロではありません。投稿者さんの安全のためにも「怪しい車が停まっている」と、まずは通報しておくことが強く勧められました。
とにかく物理的な壁を作って無断駐車を防ぐ
投稿者さんはすでにポールを使って、無断駐車に対する拒否の姿勢を取っています。しかしそのポールをも避けて停めてくる大胆な迷惑車に対しては、もはや物理的な防御策で対抗するしかないという意見が寄せられました。
『ポールだけじゃなく、チェーンで塞ぐとか？ 入れないように木の杭を打ってロープするとか』
『平和的な方法だと、簡単に動かせない何かを置く。コストはかかるけどね』
『私は祖母の家で同じことがあった。敷地に無断侵入してきた車に花を踏み潰されてたことがあったので、鍵付きの門扉付けましたよ。自分が車で行ったときはちょっと面倒だけど、精神衛生的に付けて本当によかった』
ポールのようなただの目印ではなく、車の侵入を物理的に阻止する壁を作ることが重要です。すぐにできる対策としては、チェーンやロープで入口を塞ぐこと。費用はかかりますが、無断駐車が続くようなら鍵付きの門扉や簡単に動かせない大きなブロックを置いてしまうのが最も確実で平和的な方法です。
逆転の発想！有料駐車場にしてしまう手も
迷惑駐車に悩まされるくらいなら、いっそその敷地を収益源に変えてしまう逆転の発想も寄せられました。
『逆に有料駐車場にしてしまえばいい』
『「月極駐車場」って書いたポールのほうがいいんじゃない？ 「無断駐車は1回につき1万円いただきます」と書いておけばより完璧』
『空き敷地を貸し出すサービスに登録してもいいかもですね』
「ここはタダで停めていい場所ではない」ということを明確に伝えるためにも「無断駐車は罰金をいただきます」といった内容を大きく表示した看板を立てるのはどうでしょうか。それだけでも迷惑行為は減るはずです。さらに届出が必要となる場合がありますが、月極や一時利用の有料駐車場として貸し出すサービスに登録すれば、トラブル解消と収入アップの一石二鳥が狙えるかもしれません。
空き家とはいえ、勝手に人の敷地を占領する行為は許されないことです。まずすべきことは、「警察は介入しない」と諦めず「敷地内に不審な車が停まっている」と警察に通報して相手にプレッシャーを与えること。そして物理的に侵入できないように、チェーンや門扉で敷地を防御することです。最終的には「無断で使わせない」という強い意思表示を物理的・法的に行うことが、この迷惑な無断駐車トラブルを解決するいちばんの近道になるでしょう。