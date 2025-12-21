元NMB白間美瑠の好きな男性のタイプにスタジオMC陣驚き
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、テレビ朝日にて放送中のタレント・ぺえ、クリエイター・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務める恋愛トークバラエティ番組『私が愛した地獄』の最新話を無料見逃し配信中。
本番組は、MCの３人が他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」を語り合う番組。12月18日（木）放送の#59では、ラブホテルで本音を語り合う企画「本音はベッドの上で」女子会編を放送。今回は、お笑いトリオ・３時のヒロインのゆめっち、元NMB48でタレントの白間美瑠、グラビアアイドル・風吹ケイの３人が参加し、女子だけの赤裸々トークを展開。
理想の男性のタイプを語る場面では「ムキムキで、背中が大きくて、毛が好き」と明かした白間に、ゆめっちが「一緒！」と大共感。「ヒゲも好きやし、腕毛好き、どこの毛も好き」としたものの「でも……下は嫌や」とまで語った白間に、風吹が「大矛盾やん」「人間的に守らなあかんとこやから生えてる」とツッコミ。そこでゆめっちが「男らしいけど体臭もキツい人は？」と質問すると、白間は「臭いのも好き」「臭ければ臭いほど男らしさを感じる」と明かし、ゆめっちは「分かるー！」とまたも共感。さらに「ワキガとか好き」と特殊な好みまで暴露した白間にスタジオでは「第２のゆめっちだ」と驚きの声が。
また、「付き合う前に男女の関係になるか、付き合ってからそういう関係になるか」という議論に。ゆめっちは「今までの多さで言うと、させていただいてからお付き合いなのかな」と振り返りながら「１個前の元カレがいたんですよ、去年」「６年ぶりにできた彼で、めっちゃイケメンなんですよ。普通の一般的なイケメンって感じ」と打ち明ける。しかし、好みのタイプではなかったと言い「“ゴリゴリの男”みたいな方がいいから、付き合う前にしてなかったらから、いざそういうことが……はじめましてってなった時に『全然違うかも……』ってなった」と告白。
この流れから、番組冒頭の自己紹介で「絶賛片想い中」と語っていた風吹の話題に。「私の好きピは、芸人の青木マッチョさん」とかねてから公言している片想いの相手を明かした風吹は「ライブに行って一目惚れした」「２年ぐらい片想いしてます」と振り返る。「私も今までお付き合いしてきた方はさせていただいてからが多かった」としつつ「今青木さんで考えたら、２年間追っかけてて、もう誰にも行かへんくらいの自信がある以上（体の相性が）どうであれ余裕で受け入れられる」と断言。「（片想いの）下積みが長すぎて（体の）相性を余裕で超えられる気がしてます」と胸を張った風吹にスタジオMCのぺえは「『片想いの下積み』いいねぇ」とコメント。
その後、「飲み会で男が落ちる鉄板ワード」「男の家に行った後の空気の作り方」といったテーマで女子トークが続くが、ゆめっちが明かした“上級テクニック”の数々に風吹が「この悪女！悪女がいます」、白間も「ちょっとゾクゾクする」と衝撃を受ける展開に。
また、オープニングでは今回が2025年最後の放送ということで“今年MAX恋した瞬間”をテーマにトーク。「ひとつだけあります」と切り出したぺえは自身のYouTubeチャンネルで俳優・北村匠海の話題を出したところ「本人が見てくださって、インスタのストーリーズに『YouTube見ました』って書いてくれた」、“今年MAX恋した瞬間”は「それです」と回顧。それに対する返答などはできなかったものの「インスタフォローさせてもらって。そしたら…（フォローが返ってきた）」と告白、「ちょっとそういうの嬉しいよね」と恥じらいを見せたぺえは「これ切り抜かないで」と締めた。本編は現在「ABEMA」にて無料で見逃し視聴が可能となっている。
