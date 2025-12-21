「今季最高」「常に危険」鮮烈弾の久保建英に現地メディアから高採点＆絶賛相次ぐ！“異例の行動”には「謝罪する必要はない」
現地時間12月20日に開催されたラ・リーガの第17節で、久保建英が所属する15位のレアル・ソシエダが最下位のレバンテとアウェーで対戦。後半アディショナルタイムにPKで追いつかれ、１−１のドローに終わった。
この試合で鮮やかに先制ゴールを決めたのが、右ウイングで先発した久保だった。前半アディショナルタイム１分、左サイドからのクロスに反応。難しい体勢から技ありのヘディングシュートをファーサイドにねじ込んでみせた。
開幕節のバレンシア戦以来、約４か月ぶりの今季２点目を決めた久保は、自身とチームが不振続きだったからか、ソシエダサポーターに向かって異例の謝罪ポーズをした。
相手GKマシュー・ライアンの好セーブに阻まれたものの、78分にも際どいミドルシュートを放つなど躍動した日本代表MFは、この試合のMVPに選出されている。
現地メディアからも絶賛が相次いだ。スペインメディア『El Desmarque』のギプスコア版はチーム最高タイの８点をつけ、こう評価した。
「期待値はそれほど高くなかったが、おそらく今シーズン最高の試合だっただろう。斜めへのラン、ロングシュート、スルーパス。ヘディングシュートで先制点を挙げ、ファンに謝罪した。終盤、ライアンに２点目を阻止され、交代となった」
ソシエダの地元紙『Noticias de Gipuzkoa』は、「最高のプレーヤー」に選出。低評価の選手が多いなかで、単独最高評価の７点をつけ、「日本人選手は素晴らしいパフォーマンスを見せ、常に危険な場面を作り出し、素晴らしいヘディングシュートを決めた」と称賛した。
「常に挑戦し続け、決して隠れようとしなかったことについて、謝罪する必要はない。ライアンに２−０とするゴールを奪われたのは残念だ」
また、大手紙『Mundo Deportivo』は「日本人ウインガーは今シーズン最高のプレーを見せた。ゴール前に積極的に絡み、ゴール自体が自信を深めた。ヘディングシュートも決まり、押し込まれていたチームに流れを作った」と喝采を送った。
今季は、チームも久保自身も不調が続いていたなか、2025年最終戦で輝き、ついに本領を発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の技ありヘッド弾→謝罪ポーズ
この試合で鮮やかに先制ゴールを決めたのが、右ウイングで先発した久保だった。前半アディショナルタイム１分、左サイドからのクロスに反応。難しい体勢から技ありのヘディングシュートをファーサイドにねじ込んでみせた。
相手GKマシュー・ライアンの好セーブに阻まれたものの、78分にも際どいミドルシュートを放つなど躍動した日本代表MFは、この試合のMVPに選出されている。
現地メディアからも絶賛が相次いだ。スペインメディア『El Desmarque』のギプスコア版はチーム最高タイの８点をつけ、こう評価した。
「期待値はそれほど高くなかったが、おそらく今シーズン最高の試合だっただろう。斜めへのラン、ロングシュート、スルーパス。ヘディングシュートで先制点を挙げ、ファンに謝罪した。終盤、ライアンに２点目を阻止され、交代となった」
ソシエダの地元紙『Noticias de Gipuzkoa』は、「最高のプレーヤー」に選出。低評価の選手が多いなかで、単独最高評価の７点をつけ、「日本人選手は素晴らしいパフォーマンスを見せ、常に危険な場面を作り出し、素晴らしいヘディングシュートを決めた」と称賛した。
「常に挑戦し続け、決して隠れようとしなかったことについて、謝罪する必要はない。ライアンに２−０とするゴールを奪われたのは残念だ」
また、大手紙『Mundo Deportivo』は「日本人ウインガーは今シーズン最高のプレーを見せた。ゴール前に積極的に絡み、ゴール自体が自信を深めた。ヘディングシュートも決まり、押し込まれていたチームに流れを作った」と喝采を送った。
今季は、チームも久保自身も不調が続いていたなか、2025年最終戦で輝き、ついに本領を発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の技ありヘッド弾→謝罪ポーズ