¡¡¥æー¥Óー¥¢¥¤¥½¥Õ¥È¤Ï12·î19Æü¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥ó¥É¥é¡Ù¤ÎºÇ¿·³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥Õ¥í¥à¡¦¥¸¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥º¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥²ー¥à¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡Ë
¡¡¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥·¥êー¥º¿·ºî±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥²ー¥àºîÉÊ¤ÎÍÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î»Üºö¡£¥æー¥Óー¥¢¥¤¥½¥Õ¥È¤Ë¤è¤ëÄÁ¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤ÏÁÕ¸ù¤·¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤ÇÄêÃå¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥·¥êー¥º¤ÎºîÉÊÀ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÃÀ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥ó¥É¥é¡Ù
¡¡¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥ó¥É¥é¡Ù¤Ï¡¢20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬ÇÛµë¤ò¼ê³Ý¤±¤ëSF±Ç²è¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡¢°ì¿Í¾Î»ëÅÀ·¿¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤À¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±ÒÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÀ¾ÉôÊÕ¶¡£¤³¤ÎÀ±¤Ë½»¤à¥Ò¥È·¿¤Î¼ïÂ²¡¦¥Ê¥ô¥£¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÌ±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¡¦RDA¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë·¿¤Ë¤Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤¿¡£15Ç¯¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¤è¤½¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£¼º¤ï¤ì¤¿ÅÁÅý¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥Ê¥ô¥£¤È¤·¤Æ¤Î¿¿¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÂ¾¤ÎÉôÂ²¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤òRDA¤«¤é¼é¤êÈ´¤¯ËÁ¸±¤Ø¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¡¢ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥Õ¥í¥à¡¦¥¸¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥º¡Ù¤Ï¡¢12·î19Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£»Ä¹ó¤Ê¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Î¥Ê¥ô¥£¤È¡¢RDA¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥È¥¥¥í¥ó¥°Â²¤ÎÍ¦¼Ô¡¦¥½¥Ã¥ì¤ÎÀï¤¤¤ÈËÁ¸±¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥æー¥Óー¥¢¥¤¥½¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥ó¥É¥é¡ÙËÜÊÔ¤È¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Èー¥êー¥âー¥É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÐÍ³¤Ç¤Î2¿Í¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»°¿Í¾Î»ëÅÀ¥âー¥É¤äÌ¤ÃÎ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÃµº÷¡¢ÁõÈ÷¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¡¢¥¹¥¥ë¡¿Éð´ï¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·Í×ÁÇ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÃ±ÂÎ¤¬ÀÇ¹þ3,480±ß¡¢ËÜÊÔ¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö¥Õ¥í¥à¡¦¥¸¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥º ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÀÇ¹þ5,610±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥àËÜÊÔ¤È³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥·ー¥º¥ó¥Ñ¥¹¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÅµ¤Ê¤É¤òÆ±º¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥×¥êー¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡È°ÛÎã¤Î»Üºö¡É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¥·¥êー¥º¤ÎºîÉÊÀ¡¡°ìÏ¢¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÏÄêÃå¤¹¤ë¤«
¡¡¶áÇ¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¥«¥ë¥Á¥ãー¤Èµ÷Î¥¤Î¶á¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Âç·¿¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤¹¤ëÎã¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¥æー¥Óー¥¢¥¤¥½¥Õ¥È¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡È°ÛÎã¤ÎÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¡É¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢Î¾¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤À¤í¤¦¡£Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Ï±Ç²èºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2009Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤Ï¡¢3D¤Ë¤è¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤äÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Èー¥êー¹½À®¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¡£15Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â¤Ê¤ª¡¢À¤³¦ÎòÂå1°Ì¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¤¬¸ø³«¤Ë¡£Æ±ºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö½é¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ëÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦ÎòÂå3°Ì¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥êー¥º¤Î³Î¤«¤Ê¿Íµ¤¤òÀ¤¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤Ë¤¢¤¿¤ë±Ç²èºîÉÊ¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤ËÀ¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ÄÇ°¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âè1ºî¡¢Âè2ºîÆ±ÍÍ¡¢À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£¥æー¥Óー¥¢¥¤¥½¥Õ¥È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¸¶ºî¥·¥êー¥º¤ÎÏÃÂêÀ¤Ë¤¢¤ä¤«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î»Üºö¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡×¤ÎºîÉÊÀ¤À¡£Æ±¥·¥êー¥º¤Ï¡¢À¤³¦´Ñ¤È¥¹¥Èー¥êー¡¢±ÇÁüÈþ¤Ê¤É¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¤«¤Ä¥²ー¥à¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÂ¤·Ø¤Î¤¢¤ë¥Õ¥êー¥¯¤Ê¤é¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿´¶Æ°¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÄÉÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Â¾¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤ëÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤òÍ¤¹¤ë¥²ー¥àºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¹¥¤¤Î¥Õ¥êー¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¸·Ì©¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤À¤¬¡¢¡Ö³Æ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀIP¤ÎºÆÍøÍÑ¡Ê¢â¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢IP¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â¾¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¡¢¥µ¥Ö¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÀ®Î©¤¹¤ë¡£ºòº£¡¢Î¾¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¼çÎ®¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎµÕ¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥æー¥Óー¥¢¥¤¥½¥Õ¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤Ç¥Õ¥¡¥óÁØ¤ËÁÊµá¤Ç¤¤ëIP¡¿¥²ー¥àºîÉÊ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö±Ç²è¤¬¸¶ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¥²ー¥à²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÇÎã¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡ÖMarvel¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¡Ê¡Ø¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥ì¥¬¥·ー¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëºîÉÊ¤â´Þ¤à¡Ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¸µ¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Àè¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÎ°è¤ÇÁê¾è¸ú²Ì¤òÁÀ¤¦¼êË¡¤È¤·¤Æ¤Ï²è´üÅª¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ò¤á¤°¤ë¥æー¥Óー¥¢¥¤¥½¥Õ¥È¤Î»Üºö¤À¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£±Ç²è¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢¡Ø¥Õ¥í¥à¡¦¥¸¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥º¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÇä¾å¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾å½Ò¤Î¥²ー¥àºîÉÊ¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¥²ー¥àºîÉÊ¡Ë¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Îà»÷¤Î¼êË¡¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Á´À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¿·ºî±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«¡£Æ±ºî¤Ï¿Íµ¤IP¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡¢¥²ー¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ³×¤òµ¯¤³¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á·ëÌÚÀé¿Ò¡Ë