¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡©¤ÇÁê¼ê¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È
¿¦¾ì¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¥ß¥¹¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢
¡¦¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×
¤ÈÊ¹¤¯¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¸¶°øµæÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡©¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î²¡¤·ÉÕ¤±
¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬µ¯¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¦¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»öÁ°¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡¦¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¤É¤ì¤âÌä¤¤¤Î·Á¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌä¤¤¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿Â¦¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¿È¹½¤¨¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ê·Ð°Þ¤òÏÃ¤¹¤è¤ê¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤Åú¤¨¤ä¸À¤¤Ìõ¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¯¤¤¿»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ã¹©¤µ¤ì¤¿ÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸À¤¤Ìõ¤òºî¤é¤»¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¤¤¿Í¤Ï¡Ö»ö¼Â¡×¤òÊ¹¤¯
ËÜÅö¤Ë¸¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡©¤ò»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢²¿¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£¡Ö»ö¼Â¼ÁÌä¡×¤Ç½çÈÖ¤È¹ÔÆ°¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¸¶°ø¤Ï¼«Á³¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡©¤ÇÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤Î¤Ï»×¹ÍÎÏ¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬´ð½à¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ÄÇ°¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
