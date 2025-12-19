歌手の浜崎あゆみ（47）が19日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（金曜後6・30）の超豪華3時間SPにゲスト出演。現在の家の広さや子供との遊び方などプライベートを語った。

スタッフ不在の中、初対面のSnow Manとガチトークを展開。現在の家の広さを聞かれた浜崎は、「LDKは分かんない」と衝撃告白。「行ったことないフロアとか…」と続けると、あまりの規模の大きさにSnow Manメンバーは大興奮。「何棟かあるんですよ。まだ行ったことないところがある」と明かした。

2児の母でもある浜崎。子供とどうやって遊んでいるかと質問されると、「最近トランポリンとジャングルジムを買ったの」と語った。「ちゃんと大きい、3〜4メートルくらい」といい、「家の中じゃない、外に。そこで一緒に遊んでます」と笑った。

また、メンバーからはシャンパン、ワイン、ガウンのイメージがあると言われると、「イメージより凄い暗いと思う」と明かし、「人の集まりとか参加しないタイプ。できればあまり人に会いたくない」と語った。