日本代表は6日、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ4日目の練習を行った。ピッチコンディション等の問題から練習会場を転々としていた中、この日は当初より使用を予定していたUANLティグレスの施設で練習を行うことに。山本昌邦ナショナルチームダイレクターは「悪天候や（芝の）張り替えがあった。今、鋭意努力をしてもらって回復してきている」と4日の練習前に報告していた。この日はストレッチやボ