プロ野球阪神の森下翔太選手が2026年6月6日の楽天戦で審判に暴言を吐いたとして初の退場処分を受けた。翌日7日放送の「サンデーモーニング」（TBS系）に出演した中畑清さんが「小さい喝」を入れた。期待を込めての喝だという。中畑清さん「球界を代表する選手、もう少し礼儀を学んでほしい」問題の場面は5回裏の阪神の攻撃。主審は真鍋勝已さん。2死一塁で森下は楽天の早川隆久が投げた内角球のストライク判定に対して真鍋主審に顔