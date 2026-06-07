現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が7日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。開幕から好調をキープしているヤクルトについてコメントした。落合氏は、ヤクルトの強さの要因について聞かれ、「キャンプでの過ごし方じゃないのかなと思いますけどね」と指摘。続けて「3勤4勤が当たり前の時代に、キャンプ始まる前に12球団の行程表が出ますけども、その時