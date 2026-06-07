お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が6日深夜放送のMBSテレビかまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。上京後に浴びた“東京の洗礼”を振り返った。この日は、ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル・柴田英嗣の仲良し2人とバスツアー企画。車内では「この人には勝てない」のトークテーマで、柴田が相方・山崎弘也の名を挙げた。「毎漫才でアドリブを入れて来る。全部笑っちゃうの。山崎には一生勝て