5月25日、「事業性融資推進法」が施行された。与信上の注目は「企業価値担保権」の創設で、日本の融資慣行が大きく変化する可能性も秘める。一方で、前例のない制度のため周知や理解が難しい部分も多い。東京商工リサーチは、水義晴・司法書士（SSJ司法書士法人）に登記実務の専門家の立場から、企業価値担保権の特徴や登記実務のポイントについて話を聞いた。水義晴（みず・よしはる）氏2006年司法書士登録（東京司法