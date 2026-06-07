〈「胸が邪魔だったから、本当は両胸いらなかった」右胸を摘出した梅宮アンナ（53）が語る、胸が大きいことの弊害〉から続く乳がん治療の苦しみを乗り越えた梅宮アンナさんには、過去に積み重ねてきた精神修行ともいえる体験があった。サハラ砂漠250キロマラソンへの挑戦や山岳トレイルレースが、辛かったがん治療にもいきたと語る。【画像】「ウィッグを外してばっさり短めの…」抗がん剤で髪を失った梅宮アンナを見る◆◆◆マ