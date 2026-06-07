東京ディズニーシーを訪れた大人気夫婦のオフショットが話題となっています。【写真】変装なし！北川景子さんのプライベートショット俳優の高橋光臣さんが自身のインスタグラムを更新。「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました」とDAIGOさん、北川景子さん夫婦とともに東京ディズニーシーを訪れたことを報告しました。続けて「子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました」