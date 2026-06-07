今日7日、気象庁は関東甲信地方と東海地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。関東甲信・東海地方が梅雨入り気象庁は、今日7日、関東甲信地方と東海地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。関東甲信地方は平年並み、東海地方は平年より1日遅い梅雨入りです。今年も長雨の季節が始まりました。関東甲信・東海地方に雨の季節到来今日7日は、台風のたまご(熱帯低気圧)から変わった低気圧が西から近づくため各地で