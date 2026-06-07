憧れの存在を追いかけながら、その先も見据えている。北中米ワールドカップに向けて準備を進める日本代表はメキシコ・モンテレイでの事前キャンプ4日目を終えた。FW塩貝健人(ボルフスブルク)はMF久保建英について「いいところは真似していかないといけない」と敬意を示す一方で、「超えていくことも大事にしたい」と宣言。初のW杯に向け、貪欲な姿勢を見せている。塩貝にとって久保という存在は「昔からずっと有名な選手」だと