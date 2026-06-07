7日明け方、鳥取県鳥取市でパトカーに追跡されていた2人乗りの自転車が車と衝突する事故があり、自転車に乗っていた10代の少年が意識不明の重体です。事故があったのは、鳥取市安長の交差点です。警察によりますと、7日午前3時15分ごろ、10代とみられる少年2人が乗った自転車が緊急走行する覆面パトカーに追跡されていたところ、交差点で普通乗用車と衝突しました。この事故で、自転車の後方に乗っていた10代の少年が意識不明の重