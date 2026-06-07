栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は、女性の息子2人に対する強盗殺人未遂の疑いで事件の指示役とみられる夫婦を再逮捕しました。この事件は、先月、栃木県上三川町の住宅で、住人の富山英子さん（69）が刃物で20か所以上を刺され、殺害されるなどしたものです。これまでに強盗殺人の疑いで実行役の少年4人や少年らに指示を出していたとみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されていて、リ