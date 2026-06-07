俳優の本木雅弘が、6日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（後11：30）に出演。実家が埼玉県で代々続く農家であることを明かし、自身の食生活や料理へのこだわりについて語った。【写真】「イケメン」「横顔が樹木さん似」UTAが公開した弟・玄兎さんの“顔出し”ショット昨年12月に60歳の還暦を迎えた本木。MCの加藤浩次から「還暦ですよ」と驚かれると、「昨年の12月になりました」と振り返りながら、「顔は塗り