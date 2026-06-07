元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で、ザスパ群馬ルミナスのコーチを務める山崎円美さんが、妻の第１子出産を報告した。山崎さんは７日に自身のインスタグラムを更新し、「産まれました〜感無量！！！！！！！！！！！」と始めると、第１子の写真をアップ。「母子ともに無事に元気に産まれてきてくれましたふたりとも本当にありがとう！！」と続け、赤ちゃんに寄り添う自身のショットも添えた。「お互いの家族を